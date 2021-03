Russell Crowe dołączył do obsady "Thora 4". W kogo się wcieli?

Obsada filmu "Thor: Love and Thunder" wciąż się powiększa. Według najnowszych informacji w kolejnych przygodach gromowładnego superbohatera zobaczymy Russella Crowe'a.

"Thor 4": Russell Crowe w obsadzie filmu Marvela

"Thor: Love and Thunder" to jedna z najbardziej wyczekiwanych kinowych produkcji MCU. Zdjęcia do filmu ruszyły jakiś czas temu, dzięki czemu dostajemy nowe informacje z planu. Część z nich dotyczy tego, co wydarzy się w nadchodzącym sequelu "Thora", a część zdradza pewne sekrety castingowe.

Jak podaje Deadline, w filmie zobaczymy australijskiego gwiazdora Russella Crowe'a. Wygląda na to, że udział aktora w miał być wielką tajemnicą, ale na ostatnich zdjęciach z planu widziano Crowe'a wraz z ekipą "Thor: Love and Thunder". Zresztą nie pierwszy raz zepsuto niespodziankę widzom, bo podobne fotografie z marca 2021 roku ujawniły udział w filmie Melissy McCarthy, która gościnnie wystąpi jako Hela.

Trudno powiedzieć, czy rola Crowe'a będzie podobnym występem gościnnym jak w przypadku McCarthy lub Matta Damona w "Thorze: Ragnarok", czy gwiazdor "Gladiatora" wystąpi jako o wiele ważniejsza postać. O tym przekonamy się za jakiś czas. Fani mają nadzieję, że w filmie zobaczymy też innego słynnego aktora - Jeffa Goldbluma, który w poprzedniej części wcielał się w Grandmastera. Miłośnicy Toma Hiddlestona liczą też, na powrót Lokiego, co miałoby się wiązać ze skasowanym już nagraniem z TikToka kaskadera Bobby'ego Hollanda Hantona, który zamieścił wideo, przedstawiające jak trenuje z Mjolnirem. Młot Thora został zniszczony w poprzedniej części serii, ale być może podróżujący w czasie brat Odinsona będzie odpowiadał za powrót kultowej broni.

"Thor 4" - kiedy premiera?

Jak widać, wokół nowego filmu w reżyserii Taiki Waititiego narosło wiele niewiadomych. Jedno jest pewne - Oprócz Chrisa Hemswortha w roli syna Odyna zobaczymy powrót Jane Foster granej przez Natalie Portman. To właśnie ona zostanie nową Thor. W produkcji zagra też Christian Bale, który wcieli się w mrocznego przeciwnika znanego jako Gorr the God Butcher. W pozostałych rolach wystąpią między innymi Tessa Thompson, Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Taika Waititi i Jaimie Alexander. Premiera filmu "Thor: Love and Thunder" została zapowiedziana na 11 lutego 2022 roku.