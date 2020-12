Ruszyły zdjęcia do "Jackass 4". Dwie gwiazdy filmu już trafiły do szpitala

Kiedy ogłoszono, że niebawem zobaczymy "Jackass 4" wielu fanów oryginalnej serii MTV było zaniepokojonych, że tym razem ekipa Johnny'ego Knoxville'a rzeczywiście zrobi sobie krzywdę. Panowie nie są już młodzieniaszkami jak 20 lat temu. Okazuje się, że miłośnicy wygłupiającej się grupy, mieli rację.

"Jackass 4" - Johnny Knoxville i Steve-O trafili do szpitala

Program "Jackass" swego czasu był prawdziwym telewizyjnym wydarzeniem. Kontrowersyjny, głupawy, ale przy okazji zabawny (chociaż nie dla wszystkich) show stał się fenomenem, a członkowie grupy prawdziwymi gwiazdami. Sęk w tym, że kiedy wykonywali swoje karkołomne popisy, mieli po dwadzieścia parę lat. Pomysł na czwartą część pełnometrażowego filmu po wielu latach brzmiał trochę jak próba samobójcza.

Jak się okazuje, rozsądna część fanów "Jackass" miała słuszne obawy o stan gwiazd grupy. Na stronie internetowej Bama Margery pojawiło się nagranie, z którego dowiadujemy się, że Johnny Knoxville i Steve-O po dwóch dniach na planie filmowej "Jackass 4" trafili do szpitala z powodu obrażeń, jakich doznali na planie zdjęciowym.

Co było powodem hospitalizacji? Według słów Margery, Knoxville i Steve-O wskakiwali na działającą bieżnię z różnego typu instrumentami muzycznymi. W zdarzeniu brała również udział tuba. Nie wiadomo co się do końca stało i w jaki sposób gwiazdorzy "Jackass" zostali ranni, ale nie ma to chyba dużego znaczenia. Margera mówiąc o wypadku na planie, był rozbawiony sytuacją, więc obrażenia raczej nie są poważne. Na koniec nagrania pokazał własne rany znajdujące się na jednej z dłoni. Jak widać, mimo że członkowie Jackass zbliżają się do 50-tki, nie zamierzają dawać sobie taryfy ulgowej podczas realizacji czwartej części pełnometrażowego filmu z wygłupami. Pytanie tylko, czy uda im się dokończyć zdjęcia.

"Jackass 4" - kiedy premiera?

Trudno powiedzieć czy wypadek na planie wpłynie na opóźnienie premiery "Jackass 4". Jeśli Johnny Knoxville i Steve-O połamali sobie kości, rekonwalescencja może zaburzyć pierwotny harmonogram zdjęć. Z drugiej strony twórcy zapewne brali pod uwagę ewentualne kontuzje i czas potrzebny na ich wykurowanie, więc może są przygotowani na tego typu sytuacje. Poza tym poza starą załogą Jackass w filmie zobaczymy również świeżą krew, co oznacza, że gdy gwiazdy będą leżeć w szpitalu, na planie pałeczkę przejmą nowi członkowie grupy. Na razie jeśli chodzi o datę premiery, nic się nie zmieniło. Film trafi do kin 3 września 2021 roku.