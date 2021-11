Ruszyły zdjęcia do "Strażników Galaktyki 3". Kiedy premiera filmu Marvela?

James Gunn poinformował, że oficjalnie ruszyły zdjęcia do "Strażników Galaktyki 3". Reżyser podzielił się fotką z planu produkcji. Kiedy premiera filmu Marvela?

Strażnicy Galaktyki 3 - ruszyła produkcja filmu

Stało się. Strażnicy Galaktyki powrócili na plan, co potwierdził nam reżyser i współscenarzysta James Gunn. Ruszyły już zdjęcia do nowej odsłony serii, a Gunn pochwalił się fotką z planu, na której pojawiają się Chris Pratt (Star-Lord), Dave Bautista (Drax), Zoe Saldana (Gamora), Pom Klementieff (Mantis), Karen Gillian (Nebula), Sean Gunn (Kraglin), a także nowy nabytek w obsadzie, Will Poulter (Adam Warlock).

Jak czytamy w krótkiej wiadomości od Jamesa Gunna:

To była dziwna, długa i często trudna podróż, by się tutaj dostać. Ale wszystkie te problemy sprawiły, że teraz ten moment jest jeszcze bardziej słodki. Wróciłem na plan z moją rodziną Strażników i zaczynamy pierwszy dzień zdjęć!

"Strażnicy Galaktyki 3" zadebiutują w kinach 5 maja 2023 roku. Zanim do tego dojdzie, HBO Max ma przedstawić światu "Peacemakera", którego James Gunn jest producentem wykonawczym i współtwórcą. Wyreżyserował również odcinek pilotażowy serialu.

Kosmiczni herosi powrócą jednak na ekrany odrobinę wcześniej, bo pojawią się w filmie "Thor: Love and Thunder", który trafi do kin w lipcu 2022 roku.