Ruszyły zdjęcia do "Thor: Love and Thunder". Hemsworth i Waititi pokazali materiały z planu

Nagrodzony Oscarem reżyser i scenarzysta zdradził, że ruszyły zdjęcia do "Thora: Love and Thunder". Waititi i Hemsworth pojawili się w Australii, aby nakręcić kolejną odsłonę przygód nordyckiego boga, a przed rozpoczęciem zdjęć urządzili celebrację powitalną, w której udział wzięli rdzenni mieszkańcy okolicznych terenów. Waitii podzielił się zdjęciami z ceremonii na swoim Twitterze.

Reżyser podkreślił powagę tego wydarzenia, stroniąc od typowych dla niego żartów. Podkreślił, że jego zdaniem ważne jest celebrowanie okolicznej kultury i oddanie hołdu członkom społeczności. Sam Waititi jest Maorysem, dlatego ta niecodzienna dla niego powaga i szacunek dla narodów Gadigal i Bidiagal są całkowicie zrozumiałe:

Zaczęliśmy zdjęcia do "Love & Thunder" ceremonią powitalną przygotowaną przez tancerzy Gamay z narodów Gadigal i Bidiagal oraz karakią ze strony Te Aranganui. Zachęcam wszystkich filmowców do zapoznania się z rdzennymi mieszkańcami okolic, gdzie kręcicie swoje filmy. Nie tylko dlatego, że warto to zrobić, ale to po prostu słuszne działanie.