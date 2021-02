Ryan Gosling w ostatnich latach nie udzielał się aktorsko. Po miernych sukcesach "Blade Runnera 2049" i "Pierwszego człowieka" przez 3 lata nie pojawił się w żadnym filmie. Na szczęście dla jego fanów, już niebawem zobaczymy go w kilku nowych produkcjach. Jedną z nich będzie "The Actor" na podstawie powieści Donalda E. Westlake'a.

Ryan Gosling jako "The Actor" z powieści Westlake'a

Najnowszy projekt, w który zaangażował się Ryan Gosling, to ekranizacja powieści "Memory" autorstwa Donalda E. Westlake'a. Produkcja będzie nosić tytuł "The Actor" i - co nie powinno być niespodzianką - opowie o aktorze z Nowego Jorku, który został pobity i pozostawiony na śmierć w Ohio w 1950 roku. Budzi się odarty ze wspomnień, w związku z czym osiedla się w małym, tajemniczym miasteczku, jednocześnie cały czas próbując poskładać porozrywane wątki dawnego życia, odbudować swoją tożsamość i wrócić do domu.

Reżyserem filmu został Duke Johnson, który wspólnie ze Stephenem Cooneyem napisze scenariusz na podstawie książki Westlake'a. Będzie też jednym z producentów obok Abigail Spencer, Paula Younga i samego Goslinga.

Ryan Gosling - nadchodzące produkcje z udziałem aktora

Ryan Gosling, którego po doskonałym, ale mało opłacalnym "Blade Runnerze 2049" z 2017 roku, widzieliśmy już tylko w "Pierwszym człowieku" (który również nie okazał się kasowym sukcesem), wraca na ekrany z potrójną siłą. Poza występem w "The Actor", już niebawem zobaczymy go w filmie "Project Hail Mary" Chrisa Millera oraz w produkcji braci Russo pt. "The Gray Man", gdzie wystąpi wraz z Chrisem Evansem i Aną de Armas.