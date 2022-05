Ryan Gosling zmierzy się z Chrisem Evansem w filmie "The Gray Man". Zobaczcie zwiastun produkcji

The Gray Man - zobaczcie zwiastun nowego filmu Netflixa

Film "The Gray Man" będzie adaptacją serii powieści Marka Greaneya, która rozpoczęła się właśnie od książki o tym tytule. Gosling i Evans wcielą się w główne role: kolejno znanego mordercę Courta Gentry'ego (tytułowy Gray Man) oraz Lloyda Hansena, jednego z byłych współpracowników Gentry'ego. Tym samym rozpoczyna się zabójcza gra w kotka i myszkę.

Bracia Russo jeszcze przed kręceniem filmu opowiedzieli, że dla nich to będzie niejako powrót do korzeni i bardziej "przyziemnych" historii, które widzieliśmy m.in. w filmie "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz". Zwiastun nam to nieco potwierdza - zobaczcie zapowiedź "The Gray Man":

"The Gray Man" będzie pierwszym filmem wyreżyserowanym przez braci Russo po "Avengers: Endgame", które stało się najlepiej zarabiającym filmem wszech czasów. Wcześniej przygotowali dla Marvel Studios aż 3 filmy - wspomnianego "Winter Soldiera", a także "Captain America: Civil War" oraz "Avengers: Infinity War". W międzyczasie byli natomiast producentami filmu "Extraction" z Chrisem Hemsworthem.

Bracia Russo skompletowali bardzo imponującą obsadę na potrzeby ich nowej produkcji - w filmie oprócz Goslinga i Evansa pojawią się też m.in. Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura i Alfre Woodard.

Tak prezentuje się natomiast oficjalny opis fabuły produkcji:

Bohaterem filmu jest Court Gentry (Ryan Gosling), znany także jako Sierra Six, którego z więzienia wyciąga były oficer prowadzący Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). Gentry był świetnie wyszkolonym zabójcą działającym na zlecenie CIA, ale teraz role się odwracają – Six staje się celem globalnej obławy prowadzonej przez Lloyda Hansena (Chris Evans), byłego współpracownika z CIA. Na szczęście Gentry nie jest sam – może liczyć na pomoc agentki Dani Mirandy (Ana de Armas).

Film "The Gray Man" zadebiutuje na Netflix już 22 lipca 2022 roku.