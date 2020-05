Ryan Reynolds ZNOWU nabija się z filmu "Green Lantern". Co gwiazdor "Deadpoola" powiedział tym razem?

Nie ma chyba drugiego aktora w Hollywood z tak dużym dystansem do siebie, jak Ryan Reynolds. Gwiazdor wielokrotnie udowodnił, że śmieszne teksty wypowiadane przez jego postacie, to nie tylko wyuczone kwestie. Reynolds słynie bowiem ze swojego poczucia humoru, któremu daje upust przy każdej nadarzającej się okazji. Ostatnio znowu postawił wyśmiać film "Green Lantern".

Ryan Reynolds znowu nabija się z "Green Lantern"

Życie każdego człowieka to sinusoida. Czasami coś nam się udaje, a czasami ponosimy sromotną porażkę. Dotyczy to nie tylko karier aktorskich, ale również filmów, w których gwiazdy biorą udział. Na długo przed serią "Deadpool" Reynolds miał przelotny romans z konkurencją Marvela - filmem na podstawie komiksów DC. Wystąpił w tytułowej roli w produkcji "Green Lantern" z 2011 roku, której nie darzy zbytnią sympatią. Nie tylko on.

Reynolds dał się namówić na wzięcie udziału w wideo promocyjnym Kitsilano Secondary School - szkoły średniej, do której uczęszczał jako nastolatek. W tym celu nagrał kilkuminutowe wideo, w którym wspomina szkolne lata. Przywołuje też momenty ze swojego późniejszego życia, między innymi udział w "Green Lantern".

Mniej więcej w trzeciej minucie powyższego wideo, Reynolds nabija się z filmu Warner Bros., w którym wziął udział 9 lat temu.

" Niektórzy z was mogą myśleć o mnie jako o człowieku sukcesu. No nie wiem. Niektórzy mogli widzieć "Green Lantern". "

Drobne uszczypliwości to cecha charakterystyczna nie tylko Reynoldsa, ale również Deadpoola, w którego się wciela od 2016 roku (na mroczny epizod w filmie "X-Men Geneza: Wolverine" wolimy spuścić zasłonę milczenia). Z tego powodu wielu fanów uważa, że aktor jest idealny do wcielania się w Wade'a Wilsona. Miłośnicy Deadpoola nie mogą doczekać się, kiedy na ekrany kin trafi trzecia część jego przygód.

Co sądzisz o filmie "Green Lantern"? Dno i metr mułu. Nienawidzę go Nic specjalnego, ale drugi raz go raczej nie obejrzę Co się czepiacie? Są gorsze gnioty

"Deadpool 3" - kiedy premiera?

Na temat kontynuacji filmu w 2019 roku wypowiedział się scenarzysta dwóch pierwszych odsłon serii, który przyznał, że trwają prace nad scenariuszem drugiego sequela. Wiadomo też, że Ryan Reynolds spotkał się z przedstawicielami Disneya, (który przejął prawa do serii) prawdopodobnie w sprawie "Deadpoola". Trudno jednak mówić o dacie premiery, skoro nie wybrano jeszcze reżysera, ani nie wyznaczono daty rozpoczęcia zdjęć. Fani wygadanego najemnika, muszą się więc uzbroić w cierpliwość.

Zobacz też: Ryan Reynolds śmieszkuje i zapowiada Deadpoola w 5. fazie MCU