Ryan Reynolds chce przełamać stereotypy poprzez dołączenie do MCU

Nadchodząca produkcja z Reynoldsem w roli głównej ma podobno bardzo dużo easter eggów i występów gościnnych ze świata Fox i Disneya - przynajmniej tak twierdzą osoby, które widziały produkcję. Jak się okazuje, Deadpool nigdy nie był brany pod uwagę jako jeden z tych gości. Jednak to nic straconego - Ryan Reynolds ma ambitniejsze plany.

Jak aktor stwierdził w rozmowie z Comicbook.com:

Dla mnie Deadpool to trochę jak przerażający spacer po linie. Zawsze jak myślę, że Deadpool jest już świetny, to mam potrzebę sprawić, żeby był o 30-40% lepszy od tego, co mamy. Nawet jak krzyczę na planie, że to jest już perfekcyjne, to w głowie znowu mam myśl, że musi być lepiej. Wiem, że to wygląda jakbym się dobrze bawił, ale to jednocześnie jest bardzo stresujące. Nie chciałem go w tym filmie, ale pomysł na to, żeby razem z Korgiem pojawili się w filmiku promocyjnym był genialny, biorąc pod uwagę fakt, że Taika i ja gramy główne role. Przynajmniej spełniłem swoją potrzebę na spotkanie z Deadpoolem.