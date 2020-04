Ryan Reynolds i Hugh Jackman zawieszają spór, aby wspólnie wesprzeć walkę z koronawirusem

Amerykański aktor Ryan Reynolds i pochodzący z Australii Hugh Jackman poznali się na planie filmu „X-Men: Geneza: Wolverine” w 2008 roku. W tym filmie ich bohaterowie stoczyli wielką bitwę na dachu reaktora atomowego. Od tego czasu aktorski duet stał się także swoimi „śmiertelnymi wrogami” w prawdziwym życiu, co zresztą podkreślają przy każdej możliwej okazji.

Teraz z powodu panującej pandemii koronawirusa, postanowili ogłosić zawieszenie broni i przyczynić się do poprawy sytuacji innych.

„Ogłaszamy wstrzymanie walki”

W opublikowanym niedawno wideo aktorzy ogłaszają przyłączenie się do akcji All in Challenge, w której zbierane są pieniądze na rzecz banków żywności na terenie Stanów Zjednoczonych. Na specjalnej stronie internetowej akcji można dokonywać donacji, które trafią bezpośrednio do organizacji żywieniowych, pomagających najbardziej potrzebującym.

Wygraj spotkanie z Jackmanem i Reynoldsem

Każda wpłata dokonana na stronie akcji do północy 8 maja, wiązać się będzie z wrzuceniem swojego nazwiska do specjalnej puli konkursowej. Nagrodą w konkursie jest spotkanie z Jackmanem i Reynoldsem, którzy mają pojawić się w domu zwycięzcy i pomóc mu otworzyć specjalne stanowisko z lemoniadą. Przychody zebrane podczas akcji mają trafić do najbardziej potrzebujących.

Zebrane fundusze trafią do banków żywności na terenie Stanów Zjednoczonych, dostarczającym posiłki najbardziej potrzebującym. Organizacje, które otrzymają fundusze to: Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen and No Kid Hungry.

