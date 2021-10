Ryan Reynolds ogłosił przerwę od aktorstwa. Chce się skupić na wychowywaniu dzieci

Ryan Reynolds poinformował, że zamierza wziąć kilkumiesięczną przerwę od pracy. To oznacza, że na potencjalnego "Deadpoola 3" będziemy musieli poczekać znacznie dłużej, niż przypuszczaliśmy.

Ryan Reynolds bierze przerwę od aktorstwa

W 2019 roku dowiedzieliśmy się, że Ryan Reynolds stworzy film z Willem Ferrelem, który będzie musicalową adaptacją "Opowieści wigilijnej" Charlesa Dickensa. Scenarzystami i reżyserami produkcji zostali Sean Anders i John Morris, a aktor poinformował, że w październiku 2021 roku nareszcie zakończono zdjęcia do nadchodzącej produkcji.

Collider stwierdził, że Reynolds w filmie "Spirited" ma zagrać postać przypominającą Ebenezera Skąpca, którego odwiedzają duchy świąt z przyszłości, przeszłości i teraźniejszości. Will Ferrel ma się wcielić w Ducha Teraźniejszości, natomiast Octavia Spencer ma zagrać " jego współpracowniczkę o dobrym sercu". Zdjęcia do filmu już zakończono i z tej okazji Reynolds ogłosił przerwę od tworzenia filmów.

Jak czytamy na Instagramie:

Ja już skończyłem pracę przy "Spirited". Nie wiem, czy trzy lata temu zgodziłbym się na stworzenie tak trudnej produkcji. Śpiewanie, tańczenie i zabawa z Willem Ferrellem to była prawdziwa przyjemność. I to mój drugi film ze wspaniałą Octavią Spencer... Perfekcyjny moment na małą przerwę od tworzenia filmów. Będzie mi tego brakowało. Moim zdaniem bycie kochanym jest tak ważne, jak talent. Miałem farta, że pracowałem z ludźmi, którzy mają tego i tego w bród.

Chwilę później Reynolds wyjaśnił dokładnie, że "mała przerwa/szabas" w jego rozumieniu to "około pół roku przerwy, by skupić się na wychowywaniu dzieciaków". Jego post na Instagramie skomentowała m.in. Blake Lively, mówiąc "Michael Caine zrobił to pierwszy", a także Octavia Spencer, która ładnie napisała:

Jesteś świetnym aktorem/wokalistą i producentem. Praca z Tobą, Willem i resztą tej obsady/ekipy to była świetna zabawa. Baw się dobrze podczas swojej przerwy.

Niestety, data premiery "Spirited" jest nieznana. Reynoldsa będziemy mogli jednak niedługo zobaczyć w towarzystwie Gal Gadot i Dwayne'a Johnsona w filmie "Red Notice" od Netflix.