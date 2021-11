Ryan Reynolds opowiedział, co dalej z "Deadpoolem 3". Kiedy film powstanie?

Ryan Reynolds dał znać, co dalej z Deadpoolem 3

Marvel Studios potwierdziło kilka miesięcy temu, że "Deadpool 3" będzie się rozgrywał w świecie Marvel Cinematic Universe, ale oprócz tego nie dowiedzieliśmy się o nim zbyt wiele. Ryan Reynolds obecnie promuje film "Red Notice", przez co dziennikarze go pytają o to, kiedy będziemy mogli się dowiedzieć czegoś więcej na temat jego kolejnych projektów.

W rozmowie z Variety, Reynolds był zaskakująco małomówny:

Nie po to tutaj jesteśmy... Nie mogę tego skomentować w tym momencie, ale mam nadzieję, że niedługo się to zmieni.

Szef Marvel Studios Kevin Feige w rozmowie z Comicbook.com powiedział, że firma ma już pomysł, kiedy film zostanie przedstawiony światu. Od tamtego czasu opóźnili wszystkie swoje filmy, a Reynolds postanowił zrobić sobie przerwę od aktorstwa. Jak powiedział w rozmowie z Variety:

Szczerze mówiąc, moje dzieciaki rosną dużo szybciej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. a ja nie chcę tego stracić. To jest dla mnie teraz najważniejsza rzecz na świecie, a nie jakieś filmy.

Reynolds prawdopodobnie zrobił sobie również przerwę od pisania scenariusza do "Deadpoola 3", który ma stworzyć we współpracy z Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Logelin.