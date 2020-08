Ryan Reynolds w dwóch słowach odpowiedział, kiedy Deadpool dołączy do MCU

Kiedy na początku 2019 roku Disney przejął 20th Century Fox, fani Marvela wpadli w szał radości. Oznacza to bowiem, że Marvel Studios ma teraz prawa do postaci z serii "Fantastic Four", "X-Men" i "Deadpool", a co za tym idzie, MCU powiększy się jeszcze bardziej o znanych superbohaterów. Ryan Reynolds postanowił zaktualizować status filmów o wygadanym najemniku.

Deadpool w MCU - Ryan Reynolds o przyszłości serii

Reynolds jakiś czas temu nie tylko potwierdził, że Deadpool niebawem będzie oficjalnie częścią filmowego uniwersum Marvel Studios, ale również zapewnił fanów, że stanie się to szybciej, niż się tego spodziewają.

Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany związane z premierami wielu produkcji. Znacznie skomplikowało to pomysły dystrybucyjne na najbliższe lata. Reynolds brał ostatnio udział w exposé Fast Company. Został zapytany przez fanów Deadpoola o potencjalną datę premiery trzeciej części serii. Aktor odpowiedział w dwóch słowach.

" Nie wiem. Wszystko jest teraz oczywiście w zawieszeniu. "

Marvel musiał znacznie przesunąć daty premier kolejnych produkcji. W tym momencie mieliśmy być kilka miesięcy przed debiutem "Eternals" i kilka miesięcy po premierze "Black Widow". COVID-19 skomplikował jednak sprawy na tyle, że twórcy byli zmuszeni zmienić terminy i solowe przygody Natashy Romanoff pojawią się na ekranach (miejmy nadzieję) dopiero w listopadzie 2020 roku.Tym bardziej trudno mówić o tak odległych przedsięwzięciach jak "Deadpool 3", który nigdy nie został potwierdzony oficjalnie przez Disneya.

Fani Reynoldsa nie powinni jednak płakać. Najnowszy film z aktorem - komedia akcji "Free Guy", odbędzie się już 11 grudnia 2020 roku.

