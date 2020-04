Rynek filmowy budzi się do życia? W Danii i Szwecji ruszyła produkcja filmów

Pandemia koronawirusa ma niebagatelny wpływ na branżę filmową. Premiery największych hitów zostały przełożone, kina świecą pustkami, tak samo jak plany zdjęciowe. Wstrzymano prace nad niemal wszystkimi produkcjami, co spowodowało, że świat filmu stanął w miejscu (przynajmniej pod wymienionymi aspektami). Wygląda jednak na to, że w pewnych miejscach na świecie sytuacja zaczyna się zmieniać. Na przykład w Szwecji i Danii, gdzie producenci mogą powrócić do prac nad swoimi filmami. Jak wygląda kręcenie filmów w dobie koronawirusa?

W Danii i Szwecji ruszyła produkcja filmów

Jak informuje portal Deadline, szwedzcy i duńscy filmowcy mogą już wrócić do pracy na pełnych obrotach. Możliwe, że plany zdjęciowe przestaną świecić pustkami, a proces castingowy ponownie się rozpocznie, choć w znacznie innej formie.

Cały proces musi się oczywiście odbywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, by nie narażać zdrowia i życia zaangażowanych osób. Stąd liczne obostrzenia, które niejednego filmowca mogłyby skutecznie odstraszyć. Na planie zdjęciowym przebywać może wyłącznie maksymalnie 50 osób, a w Danii aby kręcić zdjęcia w plenerze należy uzyskać zgodę policji.

Jeśli chodzi o kręcenie w pomieszczeniach zamkniętych, może przebywać w nich tylko tyle osób, by każdy posiadał 4 metry kwadratowe przestrzeni osobistej. Plany mają być systematycznie odkażane, tak samo jak aktorzy. Sceny zbiorowe wchodzą w grę wyłącznie, jeśli uda się zachować odległość 2 metrów pomiędzy uczestnikami. Ilu filmowców zdecyduje się kręcić w takich warunkach? Czas pokaże. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że w Danii możliwość nagrywania scen za zgodą policji, dostępna była już od 14 kwietnia. Nie znamy jednak żadnego filmu, który powstawałby korzystając z tego prawa.

Ciekawą kwestią są zasady castingowe. Przesłuchania do ról odbywać się mają wyłącznie online za pomocą wideokonferencji. Jeśli chodzi zaś o dobieranie aktorów do odtwórców członków rodziny, priorytetem jest angażowanie realnych krewnych aktorów.