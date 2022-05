"Rzut życia" - Adam Sandler znów zachwyci w poważnej roli? Zobaczcie zwiastun filmu Netflixa

Rzut życia - Adam Sandler znów zachwyci w dramatycznej roli?

Nie od dziś wiadomo, że Adam Sandler jest wielkim fanem koszykówki i sam w sobie całkiem niezłym graczem basketu. To dlatego w "Uncut Gems" jedną z głównych ról zagrał legendarny Kevin Garnett i to pewnie dlatego połączył teraz siły z LeBronem Jamesem, by zrealizować film "Rzut życia".

W nim, pechowy koszykarski łowca talentów dla Philadelphia 76ers Stanley Sugerman (Adam Sandler) odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością, Bo Cruza (Juancho Hernangomez). Postanawia go zabrać do USA bez zgody swojej drużyny. I chociaż piętrzą się przed nimi przeszkody, to duet robi wszystko, by udowodnić reszcie ligi, że zasługują na miejsce w NBA.

Poniżej możecie sprawdzić zwiastun produkcji "Rzut życia":

Oglądaj

W filmie pozostałe role zagrają Queen Latifah, która wcieli się w żonę głównego bohatera, Teresę Sugerman, a także Ben Foster, Robert Duvall, czy Kenny Smith - były koszykarz, a obecnie jeden z analityków szalenie popularnego i docenianego programu "Inside the NBA", w którym występuje z Shaquillem O'Nealem, Charlesem Barkleyem i Ernie'em Johnsonem.

Sam Juancho Hernangomez również jest profesjonalnym zawodnikiem NBA - 26-latek reprezentował już drużyny Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs, czy Utah Jazz.

Na tym jednak występy koszykarzy się nie kończą, bo w filmie mają się pojawić też m.in. trener Sixers Doc Rivers, młodzi gwiazdorzy ligi Tyrese Maxey, Trae Young i Anthony Edwards, czy weterani Boban Marjanovic (ten występował już w "Johnie Wicku 3"), Khris Middleton i Tobias Harris.

Film "Rzut życia" ma zadebiutować na Netflixie już 8 czerwca 2022 roku.