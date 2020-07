Są już pierwsze opinie o "Tenet"! Jak przyjęto najnowszy film Christophera Nolana?

"Tenet" to zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Widowisko science fiction w reżyserii Christophera Nolana wejdzie do kin już za kilka tygodni. Teraz poznaliśmy jednak pierwsze reakcje. I nastawiają bardzo optymistycznie.

"Tenet" - pierwsze opinie o filmie Christophera Nolana

Premiera "Tenet" przesuwana była wielokrotnie. Wszystko rzecz jasna z powodu pandemii koronawirusa, która skutecznie sparaliżowała rynek filmowy. Ostatecznie padło jednak na to, że film wejdzie do amerykańskich kin 4 września 2020 roku, a w Europie (w tym Polsce) zawita już 26 sierpnia. Choć na seans musimy jeszcze poczekać, wiemy już mniej więcej czego możemy się spodziewać. Wygląda na to, że nasza cierpliwość zostanie nagrodzona.

Pracownicy sieci kin IMAX mieli tę przyjemność, że współpracowali z Christopherem Nolanem przy ostatniej fazie post-produkcji filmu. Mieli zatem okazję zobaczyć go (niemalże) w całości. Jakie są ich opinie? To zdradził dyrektor generalny sieci IMAX, Rich Gelfond, podczas konferencji. Zgodnie z jego słowami, osoby, które widziały "Tenet" są nim absolutnie zachwycone. Zakłada się również, że film osiągnie większy sukces niż poprzedni film reżysera - "Dunkierka".

" Ich reakcją było "O Boże - zapomniałem/am jakie to piękne uczucie oglądać film na wielkim ekranie. "Tenet" jest pięknie nakręconym, pięknie zrealizowanym, wspaniałym filmem. Nie widziała go tylko jedna osoba w określonym wieku. Rozmawiałem z wieloma pracownikami sieci IMAX. [...] W przeciwieństwie do "Dunkierki", która skierowana była głównie do Europejczyków, "Tenet" jest bardziej tradycyjnym thrillerem napakowanym akcją. Blockbusterem z szansą na globalny sukces. "

W rolach głównych zobaczymy Johna Davida Washingtona, Roberta Pattinsona i Elizabeth Debicki. Oprócz nich w obsadzie znaleźli się również: Michael Caine, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson i Clémence Poésy.