Gwiazda "Gry o tron" i "Star Wars" w obsadzie "Sandmana". W kogo się wcieli?

Gwendoline Christie dołączyła do obsady jednego z najbardziej wyczekiwanych seriali Netfliksa. Wystąpi w ekranizacji słynnego "Sandmana" Neila Gaimana.

Gwendoline Christie, która dała się poznać światu jako Brienne z Tarthu w serialu "Gra o tron", teraz ma szanse podbić serca widzów jako jedna z głównych postaci w kolejnym hitowym serialu. Aktorka znana również ze swoich ról w "Star Wars" i "Igrzyskach śmierci" wystąpi w ekranizacji kultowego "Sandmana" Neila Gaimana, którą szykuje Netflix.

"Sandman" - kogo zagra Gwendoline Christie?

Informacje o udziale Gwendoline Christie w "Sandmanie" Netfliksa jako pierwszy podał portal Discussing Film. Choć nie ogłoszono jeszcze, w kogo wcieli się gwiazda "Gry o tron", autorzy tekstu spekulują, że może to być Śmierć lub Pożądanie.

Rola w "Sandmanie" nie będzie pierwszym spotkaniem aktorki z twórczością autora "Koraliny" i "Dobrego omenu". Christie pracowała niedawno z samym Gaimanem podczas realizacji radiowej adaptacji jego powieści "The Sleeper and the Spindle".

"Sandman" - kiedy premiera na Netflix?

Gwiazda "Gry o tron" dołączyła do jedynego potwierdzonego dotychczas członka obsady "Sandmana", którym jest Tom Sturridge. Aktor znany m.in. z filmów "W drodze" czy "Z dala od zgiełku" wcieli się w Sen (znany także jako Morfeusz). Showrunnerem produkcji jest Allan Heinberg, scenarzysta "Wonder Woman", który odpowiada także za scenariusz serialu. W stworzeniu pierwszego odcinka pomogli mu David S. Goyer (nadworny skryba DC) oraz sam Gaiman, którzy pełnią też rolę producentów wykonawczych "Sandmana". Reżyserami są Jamie Childs ("Mroczne materie", "Doktor Who") i Mike Barker ("Opowieść podręcznej", "Fargo").

"Sandman" zapowiadany jest jako jedna z najdroższych produkcji w historii Netfliksa. Zdjęcia rozpoczęły się w październiku 2020 w Wielkiej Brytanii. Póki co nie podano jeszcze oficjalnej daty premiery, istnieje jednak cień szansy, że doczekamy się jej jeszcze przed końcem 2021 roku.