Saoirse Ronan i Kate Winslet w związku? To zapowiada zwiastun dramatu „Ammonite”

Film „Ammonite” powstał w głowie Francisa Lee, reżysera odpowiedzialnego za film „Piękny kraj”, opowiadającego o miłości dwóch farmemrów. Nowa opowieść reżysra, film „Ammonite”, który zakwalifikował się do Konkursu Głównego tegoroczego festiwalu w Cannes, przyjrzy się sylwetce dwóch kobiet – Mary Anning oraz Charlotte Murchison.

Produkcja, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, pokaże burzliwą historię romansu brytyjskiej paleontolożki z młodszą i zamężną kobietą. Reżyser pokaże jak pierwsze animozje i brak zrozumienia przeradzają się w miłość i namiętność.

„Ammonite” – zwiastun

W sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun filmu. Na pierwszy rzut oka przywodzi nieco na myśl zeszłoroczny obraz „Portret kobiety w ogniu” Celinne Sciammy.

„Ammonite” – obsada i ekipa

Film „Ammonite” wyreżyserował Francis Lee, na podstawie własnego scenrariusza. W obsadzie poza Kate Winslet i Saoirse Ronan znalazły się także: Gemma Jones, James McArdle, Fiona Shaw i Alex Secareanu.

„Ammonite” – kiedy premiera?

Światowa premiera filmu przewidziana jest na 11 września podczas Festiwalu Filmowego w Toronto. Wedle informacji zebranych przez portal IMDB amerykańska premiera filmu przewidziana jest na 13 listopada. Co ciekawe – serwis podał też francuską datę premiery (na co wpływ pewnie miało zakwalifikowanie do Cannes i jego zasady) – i jest to 31 marca 2021. Wydaje się, że polska premiera będzie bliżej tej europejskiej.

