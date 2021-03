Taika Waititi jako królik doświadczalny. Ruszyła kampania przeciw testom na zwierzętach [WIDEO]

Taika Waititi, Zac Efron, Ricky Gervais, Olivia Munn, Tricia Helfer i Pom Klementieff wzięli udział w kampanii organizowanej przez Humane Society International, stając do walki o prawa zwierząt. Wymienione gwiazdy usłyszymy w animowanym filmie krótkometrażowym "Save Ralph", którego celem jest zwrócenie uwagi na problem testowania kosmetyków na zwierzętach.

Save Ralph: Taika Waititi jako królik doświadczalny

W zwiastunie tej stylizowanej na dokument, krótkometrażowej animacji poznajemy tytułowego Ralpha - królika doświadczalnego, który ma czerwone, opuchnięte oko i zabandażowane ucho. Bohater opowiada wprost do kamery o tym, jak na jego zdrowie wpłynęły przeprowadzane na nim testy kosmetyków. Na prawe oko nic nie widzi, a na prawe ucho nic nie słyszy. Nic poza bezustannym piskiem.

Ralph przemawia głosem Taiki Waititiego w imieniu swoim i innych przedstawicieli swojego gatunku. Film ma ukazywać tragiczne skutki wykonywania testów na zwierzętach i być sygnałem do zakończenia tych niehumanitarnych praktyk. Zobaczcie bardzo sugestywny teaser tej animowanej produkcji.

Oglądaj

Taika Waititi, nagrodzony Oscarem i Grammy twórca filmu "Jojo Rabbit", nie tylko użycza głosu Ralphowi, ale także promuje kampanię i jej teaser w mediach społecznościowych. Na Twitterze napisał:

To jest fajna rzecz, którą będziecie mogli obejrzeć już niebawem. Jeśli jej nie obejrzycie i nie pokochacie, to znaczy, że nienawidzicie zwierząt i nie możemy się już przyjaźnić.

"Save Ralph" - kiedy premiera filmu?

Za reżyserię i scenariusz animacji odpowiada Spencer Susser. Film będący elementem globalnej kampanii na rzecz zaprzestania testów kosmetyków na zwierzętach wyprodukowało Humane Society International w koprodukcji z Jeffem Vespą i March Model Studio Andy'ego Genta. By jej przekaz mógł dotrzeć do ludzi z różnych miejsc świata, animacja będzie dubbingowana przez lokalnych aktorów w Hiszpanii, Francji, Portugalii i Wietnamie. O Polskiej wersji na razie nic nie wiadomo. Gotowy film ma trafić do sieci 6 kwietnia 2021.