Scarlett Johansson i Chris Evans znów razem na ekranie. Duet zagra w romantycznym filmie akcji

Chris Evans i Scarlett Johansson znów zagrają razem w filmie

Apple Studios ogłosiło właśnie drogi projekt z marvelowymi tytanami w rolach głównych. Chris Evans i Scarlett Johansson zagrają główne role w produkcji "Ghosted", romantycznym filmie akcji w reżyserii Dextera Fletchera. Ten niedawno zrealizował "Rocketmana" oraz dokończył film "Bohemian Rhapsody". Według Deadline, udział Evansa i Johansson jest praktycznie potwierdzony.

Scenariusz produkcji przygotowali Paul Wernick oraz Rhett Reese, ludzie odpowiedzialni za "Deadpoola" oraz filmy "Zombieland", więc mają dobre doświadczenie na koncie. To oni są odpowiedzialni za sprzedanie pomysłu Skydance, które podjęło współpracę z Apple Studios

Skydance niedawno zrealizowało "The Tomorrow War" z Chrisem Prattem w roli głównej (Amazon), "Without Remorse" z Michealem B. Jordanem (również Amazon), a także ma w planach stworzenie "Old Guard 2" dla Netflix.

"Ghosted" ma być kolejnym ważnym projektem dla Apple, które powoli zaczyna wchodzić w rolę poważnego gracza na poletku filmowo-serialowym. Niedawno ich projekt "CODA" otworzył festiwal Sundance, a w produkcji jest film "Killers of the Flower Moon" Martina Scorsese, w którym główną rolę zagra Leonardo DiCaprio oraz "Kitbag" Ridleya Scotta z Joaquinem Phoenixem w roli Napoleona.

Johansson oraz Evans współpracowali ze sobą oczywiście przy czterech filmach o Avengers, a także dwóch odsłonach serii "Kapitan Ameryka" ("Zimowy Żołnierz" i "Wojna bohaterów"). Duet już raczej nie powróci do pracy w MCU - Kapitan Ameryka Evansa jest na emeryturze, a Black Widow Johansson nie żyje. Poza tym aktorka niedawno pozwała Disneya, czym definitywnie zamknęła swój rozdział współpracy z Imperium Myszki Miki.

Data premiery "Ghosted" jest nieznana.