Scarlett Johansson skomentowała swój pozew przeciwko Disneyowi: "znaj swoją wartość"

Scarlett Johansson skomentowała pozew przeciwko Disneyowi

Do Sądu Najwyższego w Los Angeles w lipcu 2021 roku wpłynął pozew ze strony Scarlett Johansson. Aktorka twierdzi, że doszło do pogwałcenia jej kontraktu, kiedy Disney zdecydował się udostępnić film "Czarna Wdowa" w kinach oraz w usłudze Disney+ Premiere Access (za 30 dolarów można oglądać kinowe filmy z zacisza swojego domu).

Johansson wyjaśniła, że większość jej pensji była uzależniona od wyniku finansowego produkcji, przez co premiera na Disney+ odbiera jej pieniądze.

Sprawa we wrześniu została rozwiązana polubownie, a Johansson i Disney dogadali się poza sądem. Niedawno aktorka porozmawiała z The Associated Press podczas imprezy American Cinematheque, która przygotowała specjalny hołd dla aktorki:

Moim zdaniem tak generalnie trzeba znać swoją wartość i walczyć o swoje. Wiecie, pracuje w tej branży prawie 30 lat, więc widziałam dużo... Naprawdę dużo się zmieniło przez te ostatnie 30 lat. W przeszłości bałabym się o trafienie na czarną listę, ale to się powoli zmienia na lepsze.

Johansson dodała w rozmowie z The Hollywood Reporter, że ma nadzieję, iż ten pozew będzie miał znaczący wpływ na branże filmową:

To czas ogromnych zmian i jak przypomina mi często moja córka Rose, nie możesz zrobić omleta bez rozbicia kilku jajek. To był bardzo surrealistyczny czas, bo film wyszedł i był dużym sukcesem i wszyscy się cieszyli. Urodziłam kolejne dziecko, co było ogromną zmianą w moim życiu. Ale to, co przyszło potem było niepewne, stresujące. Ale cieszę się, że przez to przeszłam i mam nadzieję, iż ta sytuacja będzie czymś pozytywnym dla artystów i osób kreatywnych, które chcą zarabiać na życie przez swoją pracę.

Topór wojenny został jednak już zakopany, a "szef" MCU Kevin Feige zapowiedział już kilka tygodni temu, że Scarlett Johansson jeszcze popracuje w Marvel Studios - aczkolwiek niekoniecznie jako aktorka. Feige oczywiście nie zdradzał szczegółów, ale sekretnym projektem Marvela może być kontynuacja "Black Widow" z Florence Pugh w roli głównej, której jedną z producentek może być ScarJo.