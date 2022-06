Laureat Oscara, scenarzysta i reżyser Paul Haggis został zatrzymany za oskarżenie o napaść seksualną

Scenarzysta i reżyser Paul Haggis został zatrzymany z powodu napaści seksualnej na kobietę we Włoszech.

Laureat Oscara został zatrzymany za oskarżenie o napaść seksualną

Jak podaje Associated Press, włoska policja zatrzymała scenarzystę/reżysera Paula Haggisa z powodu oskarżenia o napaść seksualną na kobietę, której laureat Oscara miał się dopuścić na południu Włoch.

Prokuratura poinformowała, że 69-letni scenarzysta dopuścił się przestępstwa na tle seksualnym wobec młodej kobiety, którą podobno następnie zostawił w bardzo słabej kondycji na lotnisku w Brindisi. Cudzoziemka na szczęście otrzymała pomoc od pracowników, a następnie została odwieziona do szpitala.

Szybko złożyła zawiadomienie na policję. W rezultacie tego doniesienia reżysera aresztowano w Ostuni, gdzie był gościem festiwalu. Adwokat Haggisa przekazał, że jego klient jest niewinny, chociaż nie jest to pierwsza taka sytuacja, kiedy Haggis został oskarżony o przemoc na tle seksualnym - Associated Press podkreśla, że kilka kobiet z USA oskarżyło go o molestowanie.

Haggis przez ponad 20 lat pracował w telewizji, a następnie zaczął pracować nad filmami pełnometrażowymi. Scenarzysta/reżyser został kilkukrotnie nominowany do Oscara (m.in. za "Za wszelką cenę" Clinta Eastwooda i reżyserowany przez niego film "Miasto gniewu").

Później pracował jeszcze nad "Listami z Iwo Jimy" (za co również otrzymał nominację), a także pomógł w odświeżeniu Jamesa Bonda, będąc współtwórcą scenariusza do "Casino Royale".