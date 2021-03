Sebastian Stan zagra młodego Luke'a Skywalkera? Gwiazdor Marvela czeka na telefon od Marka Hamilla

Fani "Gwiezdnych Wojen" od lat twierdzą, że Sebastian Stan jest idealny do roli młodego Luke'a Skywalkera. Aktor został ostatnio zapytany, czy chciałby wcielić się w słynnego Jedi. Jest otwarty na propozycję, ale tylko pod jednym warunkiem.

"Gwiezdne Wojny" - Sebastian Stan jako młody Luke Skywalker?

Przerwy pomiędzy kolejnymi trylogiami "Star Wars" dają twórcom wolną rękę w uzupełnianiu luk w biografiach słynnych postaci. Z tego powodu fani kosmicznej sagi marzą o filmie, który zgłębiałby losy Luke'a Skywalkera dziejące się w czasie między wydarzeniami z "Powrotu Jedi" a "Przebudzeniem Mocy". Mają nawet kandydata do głównej roli.

O tym, że Sebastian Stan jest łudząco podobny do Marka Hamilla, który wcielał się przez lata w Luke'a, wiadomo od dawna. Żartował z tego nawet sam gwiazdor "Star Wars", który odniósł się do słynnej kwestii z oryginalnej trylogii.

Na razie na żartach jednak tylko się kończy, a fani uważają, że Lucasfilm nie ma na co czekać i twórcy powinni z miejsca zatrudnić gwiazdora Marvel Studios w roli młodego Luke'a. Stan był ostatnio gościem programu Good Morning America, w którym padło pytanie dotyczące tego wątku. Co powiedział aktor?

Jeśli Mark Hamill zadzwoni do mnie osobiście, żeby mi powiedzieć, że czuje się skłonny podzielić się ze mną tą rolą, to wtedy w to uwierzę.

Hamill to znany żartowniś, więc może zrobić to wyłącznie dla zgrywy. Poza tym jakiś czas temu oficjalnie pożegnał się ze swoją ikoniczną rolą. Z drugiej strony należy pamiętać, że wystąpił jako Luke w finale drugiego sezonu "The Mandalorian", więc nie wykluczone, że Skywalker rzeczywiście jeszcze powróci do uniwersum "Star Wars". Gościnnie w tej roli widzowie zobaczyli Hamilla, którego odmłodzono za pomocą efektów CGI, co wielu fanów serialu uznało za wyrzucanie pieniędzy w błoto, bo o wiele taniej wyszedłby angaż Stana.

"Falcon and the Winter Soldier" - kiedy premiera kolejnego odcinka?

Serial w reżyserii Kari Skogland jest emitowany co tydzień na Disney+. 26 marca 2021 roku odbyła się premiera drugiego odcinkaprodukcji. Trzecia część przygód przyjaciół Kapitana Ameryki trafi na platformę 2 kwietnia. W "Falcon and the Winter Soldier" Stan ponownie wciela się w Bucky'ego Barnesa. W produkcji wystąpili również Anthony Mackie, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly i Daniel Brühl. Usługa Disney+ nadal nie jest dostępna w naszym kraju.