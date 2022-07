Sekretny syn Diego Maradony opowie o swojej relacji z legendarnym piłkarzem w dokumencie "He Was My Father"

Legendarny piłkarz, kontrowersyjny człowiek i nieobecny ojciec - Diego Maradona miał wiele twarzy. Te mamy poznać w filmie "He Was My Father", który pomoże zrealizować jego nieślubny i (niegdyś) sekretny syn, Maradona Jr.

Diego Maradona bohaterem dokumentu swojego nieślubnego syna

Jak podaje Deadline, niedawno ruszyły prace nad dokumentem o Diego Maradonach - ojcu i synu. Junior, którego na potrzeby tekstu będziemy nazywali jego pseudonimem Diego Sinagra, urodził się w 1986 roku, ale dopiero w 1993 roku włoski rząd uznał go oficjalnie za syna legendarnego piłkarza. Sam argentyński gwiazdor długo się przed tym wstrzymywał, ale w 2007 roku w końcu zaakceptował swoje dziecko.

Na przestrzeni kolejnych lat, panowie zbudowali silną relację, której podstawą były nie tylko więzy rodzinne, ale też wspólna miłość do piłki nożnej. Ta trwała aż do śmierci Maradony w 2020 roku.

Teraz, Sinagra chce celebrować i analizować życie oraz spuściznę swojego ojca w dokumencie "He Was My Father" (tytuł roboczy). W nim mężczyzna opowie m.in. o dorastaniu w cieniu jednego z najbardziej znanych piłkarzy na świecie i o tym, jak wpłynęło to na jego życie.

Czteroodcinkowy serial dokumentalny ma również pokazać przygodę Juniora w Argentynie. Wybierze się pierwszy raz w życiu w rodzinne strony swojego ojca, gdzie będzie chciał się dowiedzieć jak najwięcej o dorastaniu w Argentynie i wpływie, jaki Maradona miał na ten kraj.

Lwia część produkcji ma jednak opowiadać o ich więzi i ewolucji relacji - od bycia niechcianym dzieckiem przez pierwsze spotkania, aż do bycia sobie niezwykle bliskimi. W dokumencie "He Was My Father" znajdziemy również niewidziane wcześniej prywatne nagrania z domu Maradony, a także wywiady z rodziną, przyjaciółmi i kolegami z drużyny legendarnego piłkarza.

Na razie nie znamy daty premiery serialu "He Was My Father".