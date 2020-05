Sequele "Avatara" z ogromnym budżetem. Wiemy, ile kosztują kolejne odsłony filmu

"Avatar" to wielkie widowisko science fiction, które w chwili debiutu podbiło wszelkie rankingi box office'u. Przez lata obraz Jamesa Camerona dzierżył berło najbardziej dochodowego filmu w dziejach kinematografii, by ostatecznie ustąpić miejsca "Avengers: Endgame". Bitwa nie dobiegła jednak końca, bowiem trwają już prace nad kolejnymi odsłonami "Avatara", których ma być łącznie cztery. Teraz dowiedzieliśmy się, ile wynosi budżet przeznaczony na ich realizację.

Sequele "Avatara" z ogromnym budżetem - ile kosztują kolejne odsłony filmu?

Zdjęcia do "Avatara 2" i "Avatara 3", które realizowane są jednocześnie, trwały w Nowej Zelandii, zanim wybuch pandemii koronawirusa nie zmusił filmowców do przerwania prac. By podtrzymać zainteresowanie produkcją, twórcy co jakiś czas raczą fanów zdjęciami i ciekawostkami zza kulis. Teraz z kolei portal Deadline dotarł do informacji o planowanym budżecie filmów.

Jeśli wierzyć tym doniesieniom, mówimy tu o licznie oscylującej wokół miliarda dolarów. Jest jednak pewien haczyk - dane opublikowane przez Deadline nie precyzują, czy tyczy się to wszystkich planowanych kontynuacji "Avatara", czy wyłącznie tych, które są obecnie realizowane. Jeśli pierwsza wersja jest tą prawdziwą, budżet wynosi 250 milionów dolarów na jeden film, co wpisuje się w dość powszechny schemat widowiskowych blockbusterów. Jeśli jednak mówimy o opcji numer dwa, będziemy mieć do czynienia z najdroższym filmem w dziejach. Dla porównania - pierwszy "Avatar" kosztował 237 milionów dolarów.

"Avatar 2" zadebiutuje 17 grudnia 2021 roku. Kolejne odsłony ukażą się kolejno 22 grudnia 2023 roku, 20 grudnia 2024 roku oraz 17 grudnia 2027 roku.