Seth Rogen i twórca "Call me by your name" nakręcą film o hollywoodzkim alfonsie

Seth Rogen i Evan Goldberg napiszą scenariusz do filmu "Scotty and the Secret History of Hollywood". Stołek reżyserki objął zaś Luca Guadagnino - twórca uznanego filmu "Call me by your name" (pol. "Tamte dni, tamte noce").

"Scotty and the Secret History of Hollywood" - film o znanym hollywoodzkim alfonsie

Scotty Bowers był weteranem wojennym, który przez kilkadziesiąt lat trudnił się sutenerstwem, z którego usług korzystały znane osoby z Hollywood. Szczegóły swojej kariery opisał w autobiografii zatytułowanej "Full Service: My Adventures in Hollywood and the Secret Sex Lives of the Stars". Zmarł w 2019 roku w wieku 96 lat.

Funkcję producenta "Scotty and the Secret History of Hollywood" objął Matt Tyrnauer, twórca dokumentu traktującego o życiu Bowersa. To właśnie na jego uprzedniej produkcji opierać się będą Rogen i Goldberg. W realizację filmu zaangażowane są studia Searchlight Pictures, Altimeter Films i Point Grey Pictures. Na obecną chwilę nie podano przewidywanej daty premiery.