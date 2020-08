Seth Rogen określił filmy Marvela mianem "komedii za 200 milionów dolarów"

Seth Rogen, kojarzony głównie z kinem stricte komediowym, promuje obecnie najnowszy film ze swoim udziałem - "An American Pickle". W jednym z wywiadów odniósł się do kondycji komedii jako gatunku, a także wpływu, jaki Kinowe Uniwersum Marvela miało na jego rozwój.

W rozmowie z dziennikarzem serwisu GamesRadar+, Seth Rogen odniósł się do kwestii tego, jak ma się komedia w obecnych czasach. Czy ludzie wciąż czują potrzebę sięgania po lekkie komedie? Gwiazdor "Freaks and Geeks" i "Sausage Party" nawiązał wówczas do wielomilionowych blockbusterów jakimi są filmy Marvel Studios. Sporą część z nich można bowiem uznać za pełnoprawne komedie, a jednak różnią się do produkcji pokroju tych, w których widujemy Rogena.

To jest coś, o czym często rozmawiamy z Evanem [współpracownikiem Rogena - przyp. red.]. Filmy Marvela to komedie. "Thor: Ragnarok" jest komedią". "Ant-Man" z założenia jest komedią. Tak to teraz wygląda. To są komedie za 200 milionów dolarów i filmowcy muszą być tego świadomi. Jeśli chcesz zrobić komedię, która odniesie sukces, musisz wiedzieć, że twoją konkurencją jest Marvel. Nie oznacza to, że mają zacząć robić takie filmy jak Marvel. Po prostu muszą być świadomi tego, że właśnie to ludzie teraz oglądają. Bo są naprawdę zabawne i grają w nich komediowi aktorzy.

[...] Widzowie wciąż kochają komedie, ale ich zakres jest teraz ogromny. Więc jeśli nie oferujesz im takiej skali, musisz się zastanowić "co im właściwie zaoferuję?". Dlatego na przykład "Grzeczni chłopcy" poradzili sobie tak świetnie. Bo nie oferowały takiej skali, ale czystą komedię i emocje, przepełnione sympatią i nostalgią. To jest kompromis. Może nie zobaczysz zabawnej wersji Boga Piorunów, ale za to dostaniesz coś, co może odzwierciedla w pewnym sensie twoje życie. To też jest satysfakcjonujące tylko w inny sposób. "