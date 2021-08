"Shang-Chi i legenda Dziesięciu Pierścieni" - czy warto obejrzeć nowy film Marvel Studios? [RECENZJA]

Shang-Chi i legenda Dziesięciu Pierścieni - recenzja nowego filmu Marvela

Pomiędzy zalewem seriali o dobrze nam znanych postaciach ("WandaVision", "Falcon and the Winter Soldier", "Loki"), Marvel po ponad dwóch latach przerwy powrócił z kinowymi produkcjami. Na pierwszy ogień poszła średnio przyjęta i wydana jakieś 8 lat za późno "Czarna Wdowa", a teraz przyszedł czas na "Shang-Chi i legendę Dziesięciu Pierścieni". To pierwsza opowieść Marvela o nowym superbohaterze od czasów "Kapitan Marvel", więc oczekiwania są całkiem spore, a pole do popisu jeszcze większe.

Tytułowy Shang-Chi to dwudziesto-kilkuletni mieszkaniec San Francisco, który swoim znajomym przedstawia się jako Shaun. Wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką Katy pracuje jako parkingowy w drogim hotelu, a wieczory spędza na suto zakrapianych występach w barach karaoke. Od razu możemy zauważyć, że Shaun i Katy mają dobrą chemię, są zabawni, ale też nieco zagubieni w życiu, co powoduje, że możemy z nimi łatwo złapać kontakt (w przeciwieństwie do niektórych innych superherosów, jak miliarderzy pokroju Bruce'a Wayne'a, czy Tony'ego Starka).

Sielankę i życie z dnia na dzień pewnego razu przerywa Shaunowi i Katy grupa bandziorów nasłanych na nich przez jego ojca. Ten jest bowiem szefem szajki Dziesięć Pierścieni, których nazwa bierze się od tajemniczego artefaktu o tej samej nazwie. Okazuje się, że Shang-Chi jako dzieciak był trenowany do bycia profesjonalnym zabójcą, a Papa Chi/Wenwu/Mandaryn wymarzył sobie, że synek przejmie w końcu rodzinny biznes. Shang okazuje się jednak człowiekiem prawym i heroicznym, więc zamiast dołączyć do Papy, postanawia mu się przeciwstawić.

Tyle o fabule, bo po co zdradzać więcej (zwłaszcza, że nie jest to najmocniejsza strona tej produkcji). Zostańmy jednak przy wspomnianych bohaterach, bo to właśnie ta trójka to najważniejsi gracze w trakcie tej opowieści. Bez ogródek można powiedzieć, że najlepszą postacią w tym filmie jest Wenwu, czyli ojciec Shanga. Wcielający się w niego Tony Leung mistrzowsko balansuje między byciem przerażającym watażką, a kochającym mężem i wymagającym, ale opiekuńczym ojcem. Również jego ponad tysiącletnia historia wydaje się być dużo ciekawszą opowieścią, niż to, co przeżywa jego syn.

Trochę smutno, że w debiutanckim filmie o Shang-Chi, to jego ojciec przyćmiewa go w każdej dziedzinie - jest ciekawszą postacią, jest lepiej zagrany, ma dużo lepsze moce, a także bardzo, ale to bardzo zrozumiałą motywację. Moim skromnym zdaniem ma również dużo lepsze kostiumy od Shanga, ale pod tym względem musi jednak uznać wyższość swojej córki, Xialing.

I dokładnie tak samo jak w mojej recenzji, tak i w filmie, Xialing jest jakoś tak wciśnięta trochę na siłę. A szkoda, bo ona, podobnie jak Wenwu, miała dużo ciekawsze perypetie, niż jej brat. Z tego miejsca mam nadzieję, że będzie miała większą rolę w kolejnych odsłonach tego cyklu albo dostanie swój własny serial, bo jej postać ma duży potencjał na rozwój. Szkoda byłoby go nie zrealizować.

Przejdźmy w końcu do samego Shang-Chi, bo to w końcu jego imieniem zatytułowano ten film. Chociaż wspomniałem, że jest pod każdym względem "gorszy" od swojego ojca, a i jego siostra zdaje się być ciekawszą postacią, to sam bohater nie jest taki zły. Grający go Simu Liu nie ocieka charyzmą, którą posiadają inni bohaterowie MCU, nie sypie żarcikami, jak Stark czy Star-Lord, ani nie jest jakimś namaszczonym przez bogów herosem. Spełnia swoją rolę w miarę przyzwoicie i nie przeszkadza lepszym aktorom w tym, by to oni błyszczeli. Jego Shang-Chi to zwykły chłopak z niezwykłymi umiejętnościami, który ma jasno określony kodeks moralny. Może trochę nieoczekiwanie najbliżej mu do Spider-Mana, ale w przeciwieństwie do Parkera nie ma na głowie nastoletnich obowiązków i jako dorosły facet jest w byciu herosem mniej uroczy.

Jako że wszyscy główni bohaterowie są mistrzami różnych sztuk walki, to scen akcji mamy w "Shang-Chi" naprawdę dużo. Te niestety z biegiem czasu są jednak coraz mniej zapadające w pamięć i coraz mniej prawdopodobne. A szkoda, bo sekwencja walki w autobusie w SF, a potem akrobacje w chińskim Makau momentami zapierały dech w piersiach i widać było sporo dobrej roboty kaskaderskiej. Czym później w las, tym jednak więcej CGI i tym samym mniej zainteresowania ze strony widzów. A przynajmniej ze strony widza piszącego te słowa.

Momentami uwagę przykuwał design dźwięku - zwłaszcza podczas pojedynków wręcz. Ciosy, kopnięcia, czy uniki były odpowiednio zaakcentowane i sprawiały, że jako widzowie mogliśmy poczuć się niemalże w środku akcji (może to być też zasługa udźwiękowienia w kinach IMAX, bo to właśnie taki seans zaserwował dziennikarzom Disney). Na pochwałę zasługuje również kilka utworów na licencji, które wybrzmiewają w trakcie filmu, ale niestety sama ścieżka dźwiękowa Joela P. Westa raczej nie zapada w pamięć.

I jeszcze na końcu uwaga dla prawdziwych fanów - jak na film Marvela mieliśmy stosunkowo mało połączeń z innymi produkcjami, co w sumie wyszło "Shang-Chi" na dobre. Na szczęście te, które się pojawiły były smaczne, zabawne i pasowały kontekstowo, zatem za to spory plus. Scenki po napisach mamy natomiast dwie, więc standardowo zostańcie w kinach nieco dłużej.

Zatem jaki jest "Shang-Chi i legenda Dziesięciu Pierścieni"? Trochę nijaki. Z jednej strony twórcy czerpią z azjatyckich mitów, przedstawiając nam stworzenia z wielu wschodnich wierzeń, a obsada w większości składa się z aktorów azjatyckiego pochodzenia, co już samo w sobie jest novum w MCU. Ale z drugiej strony trudno nie odnieść wrażenia, że są to jedynie zmiany kosmetyczne, bo poza tym, film w gruncie rzeczy nie wyróżnia się niczym innym od swoich poprzedników. Trochę zmarnowany potencjał.

Ocena: 6/10