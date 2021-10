Shaq chciałby zrobić nową wersję filmu "Steel". Myślicie, że mu się uda?

Shaquille O'Neal niedawno porozmawiał z portalem PopCulture.com, z którym poruszył temat jego występu w uniwersum DC Comics. Od tamtego czasu minęło ponad 20 lat, a produkcje o superbohaterach obecnie dominują w kinach. Jego produkcja "Steel" w reżyserii Kennetha Johnsona była absolutnie zmiażdżona przez krytyków i spotkała się z klęską w box-office.

Shaq stwierdził jasno, że jego zdaniem ograniczenia technologiczne i budżetowe miały ogromny wpływ na to, jak film został odebrany przez fanów i krytyków. Mistrz NBA stwierdził też, że w obecnych czasach produkcja byłaby jego zdaniem znacznie lepsza, a sam byłby chętny do zrealizowania nowej wersji "Steel":

Jeśli popatrzysz na postać Steela, to jestem ja. John Henry Irons to jestem ja. Wiesz, kiedy zrobiliśmy ten film, to oczywiście chciałbym mieć takie efekty, jak widzieliśmy w "Iron Manie", ale ten film powstawał w latach 90. Ta technologia nie była taka zaawansowana, dlatego chętnie bym to zrobił jeszcze raz.

Legendarny koszykarz dodał:

Chciałbym użyć takich efektów, które są dostępne teraz. Moim zdaniem ten film byłby bardziej doceniany, gdybyśmy go zrobili teraz... Ale jesteś fanem komiksów, to w tobie widzę. Kiedy Superman umarł, to powrócił jako siódemka różnych ludzi. Popatrzysz na tamte komiksy, to widzisz, że John Henry Irons to dosłownie jestem ja.