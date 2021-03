Helen Mirren podpisała kontrakt ze studiem odpowiedzialnym za produkcję "Shazam: Fury of the Gods". 75-letnia gwiazda kina i posiadaczka tytułu szlacheckiego wcieli się główną przeciwniczkę nad wyraz "młodego duchem" superbohatera.

Helen Mirren to aktorka, która żadnej roli się nie boi. Jest jedną z nielicznych 75-letnich kobiet w świecie kina (o ile nie jedyną), która jednego dnia wciela się w Królową Elżbietę II i Katarzynę Wielką, a następnego występuje w seriach takich jak "Red" czy "Szybcy i wściekli". Teraz do jej bogatego dorobku artystycznego dołączy rola czarnego charakteru w filmie superbohaterskim.

Helen Mirren jako Hespera w "Shazam: Fury of the Gods"

Czterokrotnie nominowana do Oscara Dame Mirren wcieli się w postać Hespery w sequelu "Shazama!" o podtytule "Fury of the Gods". Jak podaje portal Deadline, Hespera ma być córką Atlasa, jednego z bogów, którego przymioty spływają na młodego Billy'ego Batsona w momencie, gdy wypowiada słynne "Shazam!". W mitologii greckiej nimfa leśna Hesperia była jedną z kochanek Atlasa, a nie jego córką, ale jak wiadomo - ekranizacje komiksów superbohaterskich to nie lekcje mitologii. W tym przypadku jednak, bohaterka Mirren nie pochodzi nawet z DC Comics (a przynajmniej nie dotarłam do takiej informacji), lecz jest efektem autorskiego pomysłu filmowców.

"Shazam: Fury of Gods" - obsada i twórcy

Wśród rzeczonych filmowców odpowiedzialnych za sequel "Shazama!" znaleźli się twórcy pierwszej części: reżyser David F. Sandberg, scenarzysta Henry Gayden i producent Peter Safran. Dobrze znane nazwiska pojawią się także w obsadzie. W sequelu powrócą m.in. Asher Angel jako Billy Batson, Jack Dylan Grazer jako Freddy i Adam Brody jako superbohaterska wersja Freddy'ego oraz oczywiście Zachary Levi w roli tytułowego Shazama. Poza Helen Mirren, do tego aktorskiego zestawu dołączyła jeszcze 19-letnia Rachel Zegler ("West Side Story"), która - zgodnie z doniesieniami The Hollywood Reporter - ma grać siostrę (!) 75-latki.

"Shazam!": Kiedy premiera 2. części?

Premiera "Shazam: Fury of the Gods", podobnie jak wielu innych produkcji, została opóźniona względem pierwotnych planów z uwagi na pandemię koronawirusa. Sequel filmu DC z 2019 roku ma trafić na ekrany kin dopiero 2 czerwca 2023 roku.