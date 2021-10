Smarzowski zostanie zakazany w Polsce? Twierdzi, że "Wesele" może być kontrowersyjne

Nadchodzące "Wesele" nie jest kontynuacją głośnego filmu reżysera z 2004 roku, aczkolwiek nowa produkcja ma podjąć kilka podobnych wątków. Z zapowiedzi reżysera wynika raczej, że bliżej mu będzie do innych produkcji Smarzowskiego, bazujących na historii Polski, takich jak "Róża", czy "Wołyń".

Smarzowski udzielił ostatnio wywiadu dla "Newsweeka". Reżyser został zapytany o wątek Jedwabnego, gdzie w 1941 roku doszło do pogromu Żydów. To makabryczne wydarzenie, będzie pełniło w nowym "Weselu" bardzo ważną rolę.

Nie ma takiego narodu, który nie miałby w swoich kartach nierozliczonych historii, takich, o których nie ma ochoty opowiadać, albo o których chciałby zapomnieć. Tyle że dzisiaj zaczynamy swoją historię prostować do granic niemożliwości. Gdy Wyspiański pisał "Wesele", chodziło o wolność i niepodległość. Gdy ja robiłem swoje pierwsze "Wesele", to z 2004 roku, wolność i niepodległość już mieliśmy, ale nie było wartości. Liczyła się kasa i fasada. Dziś nastał czas rozliczenia z własną historią. Byłem jednym z tych Polaków, którym Jan Tomasz Gross otworzył oczy. Od razu pomyślałem, że "Sąsiedzi" to jest temat na film i bardzo chciałem go zrobić. Jednak szybko powstało "Pokłosie" i z perspektywy czasu myślę, że bardzo dobrze się stało, że wtedy w ten temat nie wszedłem, bo dzisiaj wiem, że nie byłem na niego gotowy. "Wesele" to jest opowieść o miejscu, o ludziach, o emocjach i o tym, dlaczego wyparliśmy Żydów z pamięci, dlaczego polski antysemityzm ma tak mocne fundamenty i dlaczego radzi sobie świetnie, nawet bez Żydów.

Reżyser stworzył film w odpowiedzi na zakłamywanie historii Polski i inne działania polskiego rządu, które potępia:

Żyję w Polsce, jestem Polakiem i moje dzieci też jeszcze są tutaj. Ja zrobiłem film o tym, co dzieje się w mojej głowie. Co mnie boli. A boli mnie to, że w podręcznikach do historii jest jakaś wzmianka o Jedwabnem, że zbrodni dokonali Niemcy albo faszyści. I widzę, że może być jeszcze gorzej. Za chwilę pan Czarnek wprowadzi do podręczników dziesięć napisanych biblijną czcionką stron o bestialsko zdradzonych o świcie. Pogromy wygumkuje. Smoleńsk będzie jedynym punktem odniesienia w naszej historii. Następny etap to zastąpienie podręczników Biblią.