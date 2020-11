"Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej trafi do kin w USA. O zakupie filmu przez amerykańskiego dystrybutora poinformował "The Hollywood Reporter".

"Śniegu już nigdy nie będzie" to najnowsze dzieło Małgorzaty Szumowskiej, polskiej reżyserki, której kariera od lat rozwija się nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Jej najnowszy film, wyreżyserowany i napisany wspólnie z Michałem Englertem, został doceniony przez jury Festiwalu Filmowego w Wenecji oraz wytypowany jako polski kandydat do Oscara. Choć wciąż nie miał jeszcze swojej premiery w polskich kinach, wiemy już, że będzie miał szansę zachwycić także masową publiczność za oceanem. Prawa do dystrybucji "Śniegu już nigdy nie będzie" w USA nabyła firma Kino Lober.

"Śniegu już nigdy nie będzie" trafi do amerykańskich kin

O zakupie najnowszego filmu Szumowskiej przez amerykańskiego dystrybutora poinformował "The Hollywood Reporter". W artykule poświęconym "Śniegu już nigdy nie będzie" autor opisuje film jako "komediodramat z gwiazdą Stranger Things w roli głównej". Chodzi oczywiście o Aleca Utgoffa, który pojawił się w 3. sezonie serialu Netfliksa.

Jak czytamy w THR, Kino Lober planuje wprowadzić polskiego kandydata do Oscara na amerykańskie ekrany wiosną 2021 roku, co wydaje się idealnym rozwiązaniem dla dzieła Szumowskiej. Dzięki temu istnieją większe szanse, że kina będą działały już normalnie, a wiosenna premiera przysporzy mu rozgłosu na krótko przed Oscarami, które w 2021 roku wyjątkowo odbędą się z końcem kwietnia.

Oglądaj

Filmy Małogrzaty Szumowskiej doceniane zagranicą

"Śniegu już nigdy nie będzie" to oczywiście nie pierwszy film Szumowskiej odnoszący międzynarodowe sukcesy. Począwszy od "Ono" z 2004 roku, przez "33 sceny z życia", "Sponsoring", "W imię...", "Body/Ciało" i "Twarz", aż po anglojęzyczny debiut "The Other Lamb", niemal wszystkie poprzednie dzieła reżyserki są prezentowane i nagradzane na prestiżowych zagranicznych festiwalach filmowych. Małgorzata Szumowska zdobyła m.in. dwa Srebrne Niedźwiedzie w Berlinie, wyróżnienia w Wenecji, Toronto i Locarno oraz Europejską Nagrodę Filmową.

"Śniegu już nigdy nie będzie", który wyreżyserowała razem ze swoim wieloletnim współpracownikiem Michałem Englertem, wciąż czeka jeszcze na swoją premierę w polskich kinach. Dotychczas była ona zapowiadana na początek 2021 roku. Nie wiadomo jednak, czy w związku z pandemią koronawirusa termin ten nie zostanie przesunięty.