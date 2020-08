Pierwszy zwiastun polskiego kandydata do Oscara. Zobacz jak wygląda film „Śniegu już nigdy nie będzie”

Decyzję o wystawieniu filmu podjęła 10 sierpnia specjalna komisja Oscarowa, utworzona przy PISF. Gremium ludzi kultury pod przewodnictwem Jana A.P Kaczmarka zdecydowało, że film Szumowskiej i Englerta dostanie szansę ubiegania się o oscarową statuetkę. Produkcja wygrała m.in z „Salą Samobójców. Hejterem” Jana Komasy, „Supernovą” Bartosza Kruhlika, czy „Sweat” Magnusa von Horna, czyli filmu, który zakwalifikował się do Konkursu Głównego Cannes.

„Śniegu już nigdy nie będzie” – zwiastun

W siecie właśnie zadebiutował pierwszy zwiastun filmu. Prezentuje się następująco:

„Śniegu już nigdy nie będzie” – obsada i ekipa

Film jest kolejną współpracą Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, którzy od lat stanowią zgrany duet. Tym razem jednak Englert jest również współautorem scenariusza i współreżyserem projektu. Po raz kolejny będzie też odpowiedzialny za zdjęcia. Na planie zobaczymy natomiast: ukraińskiego aktora Aleca Utgoffa w jednej z głównych ról, a także: Maję Ostaszewską, Agatę Kuleszę, Weronika Rosati, Katarzynę Figurę, Andrzeja Chyrę, Łukasza Simlata oraz Krzysztofa Czeczota.

„Śniegu już nigdy nie będzie” – kiedy premiera?

Film zakwalifikował się do Konkursu Głównego tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, który odbędzie się na początku września. Później przejdzie pewnie dalszą drogę festiwalową, zanim trafi do kina. Biorąc pod uwagę, że produkcja wystawiona jest jako polski pretendent do oscarowej nominacji, jego oficjalna premiera może być przygotowywana na początek 2021 roku. Polskim dystrybutorem jest firma Kino Świat.

