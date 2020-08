Na zapowiedź filmu "The Batman" czekali nie tylko miłośnicy komiksów DC, ale również kinomani, przyzwyczajeni do długiej tradycji filmów o tym superbohaterze. Wszyscy byli ciekawi nowego ujęcia ikonicznej postaci, szczególnie że w tytułowej roli wystąpił Robert Pattinson. Nikt jednak nie spodziewał się muzycznych konsekwencji pierwszego zwiastuna nadchodzącej produkcji.

"The Batman" - "Something in the Way" na listach przebojów

Chociaż Nirvana nie istnieje od ponad dwóch dekad, wciąż jest ważnym elementem popkultury. Na tyle istotnym, że twórcy "The Batman" zdecydowali się wykorzystać jeden z kawałków grunge'owej grupy. Piosenka z miejsca zainteresowała internautów.

Wśród nich być może są nawet takie osoby, które nigdy wcześniej nie słyszały "Something in the Way". Utwór pochodzi z najsłynniejszego albumu zespołu - "Nevermind" i w 2020 roku obchodzi swoje 29. urodziny. Nie minęło dużo czasu, żeby przeżył swoją drugą młodość. Jak podaje portal movieweb.com od premiery pierwszego zwiastuna "The Batman", która odbyła się podczas konwentu DC FanDome w przedostatni weekend sierpnia 2020, piosenka stała się hitem, który podbija internetowe listy przebojów.

Nic dziwnego. Trailer, w którym możemy usłyszeć w tle "Something in the Way" w ciągu niespełna czterech dni został odtworzony ponad 15 milionów razy. Utwór Nirvany miał więc szansę znaleźć wielbicieli, którzy wywindowali go na internetowych listach przebojów. W notowaniach Amazon utwór trafił na 18. miejsce i na 22. miejsce w Top 200 piosenek iTunes.

Utwór "Something in the Way" został napisany przez frontmana Nirvany - Kurta Cobaina, w czasie, kiedy muzyk był bezdomny i mieszkał pod mostem Aberdeen. Akustyczna piosenka została nagrana nie tylko na gitarze, ale również z użyciem instrumentów smyczkowych, które w wersji z trailera nowego "Batmana" zostały odpowiednio wyciągnięte, by nadać bardziej orkiestrowy charakter. Nie zabrakło też dodatków industrialnych. Wybór piosenki wiąże się prawdopodobnie z faktem, że w 2021 roku, kiedy "The Batman" trafi do kin, "Nevermind", a zatem i utwór "Something in the Way" skończą 30 lat. O słynnym albumie Nirvany będzie więc znowu głośno.

"The Batman" - kiedy premiera?

Film oryginalnie miał trafić do kin znacznie wcześniej, ale w premierze przeszkodziła pandemia koronawirusa. Warner Bros. zapowiada, że produkcja ukaże się 1 października 2021 roku. Oprócz Pattinsona w filmie Reevesa wystąpili Paul Dano, Jeffrey Wright, Zoe Kravitz i Colin Farrell.

