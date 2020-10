Gwiazda "Riverdale" w pandemicznym horrorze o koronawirusie. Zobacz zwiastun "Songbird"

Jak wyglądałby świat, gdyby lockdown trwał kolejne 4 lata, a na świecie szalał COVID-23 wywoływany przez zmutowaną, jeszcze groźniejszą wersję koronawirusa? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć twórcy filmu "Songbird", pandemicznego horroru, w którym główną rolę zagrał KJ Apa, znany przede wszystkim z roli Archiego Andrewsa w "Riverdale". Zobacz zwiastun dystopijnej produkcji Michaela Baya.

Zwiastun filmu "Songbird": "Stay safe, sane and sanitize"

"Stay safe, sane and sanitize" (ang. Bądź bezpieczny, zdrowy na umyśle i zdezynfekowany) - to ostatnie słowa, jakie słyszymy w zwiastunie "Songbird" udostępnionym z końcem października 2020 przez STX Films. W dobie szalejącej od pół roku pandemii koronawirusa i w obliczu kolejnego lockdownu bardzo dobrze wiemy, jak trudno spełnić te 3 warunki. A co gdyby zamknięto nas w domach na całe 4 lata, a szalejący COVID-23 był jeszcze bardziej niebezpieczny niż COVID-19?

"Songbird" to dystopijna wizja świata w czwartym roku pandemii koronawirusa. Miasta są opustoszałe, ludzie szczelnie pozamykani w domach, a każdy, kto ma objawy zakażenia jest wyrywany z domu i wywożony do jednego z obozów kwarantanny zwanych Q-Zones, z których nie ma drogi powrotu. Głównym bohaterem tej przerażającej opowieści jest Nico (w tej roli KJ Apa) - kurier odporny na śmiertelny patogen. Podczas gdy Nico przemierza opustoszałe ulice, jego ukochana Sara (Sofia Carson) stara się wytrzymać bez niego w zamknięciu. Kolejni sąsiedzi i członkowie rodziny Sary zakażają się i są zabierani przez panów w żółtych kombinezonach. Pewnego dnia Sara również zaczyna dostrzegać u siebie objawy koronawirusa... Nico postanawia zrobić wszystko, by uratować swoją dziewczynę. Zobaczcie zwiastun produkcji:

"Songbird" - kiedy premiera filmu o pandemii koronawirusa?

"Songbird" to jeden z pierwszych filmów fabularnych nakręconych podczas kwarantanny w Los Angeles, który dodatkowo tejże kwarantanny dotyczy. Jego twórcy postanowili zrealizować swój projekt bez gigantycznej ekipy i bez bezpośredniej interakcji aktorów - co zwiększyło bezpieczeństwo na planie, a dodatkowo wzmocniło poczucie izolacji, jakie film ma wywołać w widzach. W gwiazdorskiej obsadzie projektu, obok KJ Apy, znaleźli się także Demi Moore ("Niemoralna propozycja"), Bradley Whitford ("Opowieść podręcznej"), Alexandra Daddario ("San Andreas"), Paul Walter Hauser ("I, Tonya"), Craig Robinson ("The Office") i Peter Stromae ("Fargo").

Ten przerażająco aktualny horror pandemiczny jest dziełem reżysera Adama Masona, który wraz z Simonem Boyesem odpowiada także za scenariusz "Songbird". Jednym z głównych producentów jest Michael Bay, który w swojej producenckiej filmografii ma i.in. "Ciche miejsce" i "Noc oczyszczenia".

Data premiery "Songbird" nie jest jeszcze znana. Nie wiadomo też, czy film trafi do kin, czy bezpośrednio na platformy streamingowe.