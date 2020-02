Sony podało datę premiery nowego filmu Marvela. O czym opowie produkcja?

Sony nie zwalnia swojej "marvelowej" ofensywy - studio podało bowiem datę premiery kolejnego filmu na podstawie komiksów z Domu M. Nowa produkcja ma zadebiutować 8 października 2021 roku i będzie 3. dziełem w ciągu nadchodzących 2 lat - w końcu jeszcze w 2020 roku mają zadebiutować filmy "Morbius" z Jaredem Leto oraz "Venom 2" z Tomem Hardym w roli głównej.

Nowy film Marvela - o czym opowie?

Pojawia się więc pytanie - na jakiej postaci skupi się nowa produkcja Sony we współpracy z Marvelem? Jeszcze kilka lat temu plotkowano o filmie "Silver Sable/Black Cat", który miał nawet scenarzystki oraz reżyserkę, ale słuch o produkcji zaginął. Wątpliwe jest, żeby kontynuacja "Morbiusa" otrzymała tak bliską datę premiery, a "Spider-Man: Uniwersum 2" zadebiutuje 8 kwietnia 2022 roku. Dlatego wiele fanów pokazuje na możliwość powstania produkcji o Kravenie The Hunterze.

Kraven jest bratem przyrodnim Chameleona, więc od razu twórcy mieliby możliwość wprowadzenia kolejnej dość ważnej postaci do filmowego uniwersum Sony. Sam Łowca nigdy nie był pełnoprawnym "złoczyńcą" - jego głównym zadaniem jest upolowanie Spider-Mana, którego uznaje za swojego najbardziej godnego przeciwnika. Dodanie "skóry" z Pajęczaka do listy swoich trofeów staje się dla niego obsesją.

Sony po premierze "Niesamowitego Spider-Mana 2" miało plany na film o Sinister Six, które nie zostały ziszczone przez słaby wynik finansowy i artystyczny produkcji z Andrew Garfieldem. Mając w zanadrzu Kravena, Venoma, Morbiusa i Vulture'a (którego widzieliśmy w zwiastunie filmu o wampirze), firma będzie już bliska stworzenia wymarzonej produkcji "Spider-Man vs Sinister Six".