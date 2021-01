Sony zapowiada kolejny spin-off "Spider-Mana". Naprawdę niszowa postać doczeka się swojego filmu

Filmy Marvel Studios to prawdziwy popkulturowy fenomen. Nic dziwnego, że inne wytwórnie również ostrzą sobie zęby na stworzenie podobnego kinowego świata, który zaowocuje miliardami dolarów na koncie. Sony Pictures od dwóch lat próbuje stworzyć własne uniwersum Marvela. Jego kolejnym elementem ma być film o postaci znanej jako Dusk.

Spider-Man z kolejnym spin-offem

Chociaż od roku 2016 Spider-Man występuje w produkcjach MCU w rzeczywistości jest niejako wypożyczany Disneyowi przez Sony Pictures. Prawa do herosa, w którego wciela się Tom Holland oraz wszystkich postaci z nim związanych należą do Sony. Z tego zresztą powodu w 2019 roku pojawił się spór o dalsze funkcjonowanie Spidey'ego w MCU.

Przedstawiciele Disneya i Sony na szczęście się dogadali i już za kilkanaście miesięcy zobaczymy trzeci film o solowych przygodach Spider-Mana, który może się okazać pożegnaniem tej postaci z MCU. Sony od premiery filmu "Venom" próbuje tworzyć własne kinowe uniwersum. Do premiery szykują się już "Venom 2" i "Morbius", ale studio pracuje nad innymi produkcjami, których bohaterami mają być między innymi Kraven, Silk, Madame Web, Black Cat i Silver Sable. Według najnowszych informacji dołączy do nich Dusk.

O nowym spin-offie doniósł portal The Illuminerdi. Podobno kolejnym krokiem do zbudowania aktorskiego Spider-Verse będzie dość mało znana postać, która zadebiutowała w latach 90. XX wieku. Wyżej wymienieni bohaterowie też nie należą do gwiazd Marvel Comics, ale wiedza na ich temat jest dość powszechna. Natomiast Dusk, to bardzo niszowa postać.

Na przestrzeni lat było kilka wersji postaci posługującej się tym pseudonimem. Dwie pierwsze pochodziły z alternatywnego wymiaru zwanego Negative Zone i połączyły siły ze Spider-Manem, by pokonać jednego z tamtejszych watażków - potężnego Blaastara. Trudno jednak sobie wyobrazić, by te postaci doczekały się filmu. Bardziej prawdopodobne jest, że Sony Pictures opowie historię Cassie St. Commons, która zadebiutowała w komiksie "Slingers" #0 z 1998 roku, również posługującą się przydomkiem Dusk.

Fot. foto: materiały promocyjne/MarvelComics/Slingers #2 (1998)

Dusk dołączyła do tytułowej drużyny, ale szybko umarła w wyniku wykonywania nieumiejętnego skoku z dachu na dach. Okazało się jednak, że wróciła na Ziemię, znajdując się w rozkroku pomiędzy życiem i śmiercią. Zdobyła też moce typowe dla duchów - teleportację, regenerację, manipulację Mroczną Energią oraz umiarkowane zdolności mentalne. Nie była jednak nigdy pierwszoligową superbohaterką i pojawiła się tylko w około 30 zeszytach komiksowych. Cechą charakterystyczną Dusk jest jej całkowicie czarny kostium pozbawiony jakichkolwiek elementów wyróżniających poza płachtami materiału, przypominające faldy skóry polatuch.

"Spider-Man 3" - kiedy premiera?

Jeżeli strategią Sony na zbudowanie konkurencji Marvel Studios jest sięganie po kompletnie nieznane postacie z komiksów, może się okazać, że pomysł okaże się niewypałem. Z jednej strony tego typu wybór daje ogromne pole do popisu twórcom filmowy, z drugiej, ciężko będzie zachęcić widzów, by wybrali się do kina na film o bohaterach, o których nigdy nie słyszeli. Istnieje jednak szansa, że aktorskie Spider-Verse będzie swego rodzaju uniwersum w uniwersum i połączy się na stałe z MCU.

O tym, co czeka Spider-Mana w najbliższej przyszłości, dowiemy się jeszcze w roku 2021. 17 grudnia do kin trafi trzecia część wciąż niezatytułowanego filmu z Tomem Hollandem w roli głównej. Zdaniem fanów w produkcji zobaczymy postacie związane z Pajęczakiem, które pochodzą z alternatywnych wymiarów. Koncepcja multiwersum ma być odpowiedzią na przenosiny herosa z MCU do kinowego świata Sony. Czy rzeczywiście tak się stanie? Czas pokaże.