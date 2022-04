Sony zrealizuje film o postaci, która pojawiła się w dwóch komiksach o Spider-Manie. Zagra ją raper

Sony tworzy kolejny film o postaci ze świata Spider-Mana

Sony nie przestaje zaskakiwać swoimi dziwnymi decyzjami dotyczącymi filmów ze świata Spider-Mana. W produkcji jest obecnie aż 5 produkcji związanych z postacią - oprócz "Uniwersum 2", Sony przygotowuje "Madame Web", "Kravena", a także ogłoszonego niedawno "Venoma 3" z Tomem Hardym. Teraz do tej listy dołącza... "El Muerto", w którym główną rolę zagra raper Bad Bunny.

Wieści pochodzą z panelu Sony podczas Cinemacon w 2022 roku, gdzie pojawił się sam Bad Bunny, który potwierdził współpracę z Sony. Sam El Muerto/Juan Carlos to wrestler posiadający magiczną maskę, który początkowo zmagał się ze Spider-Manem w charytatywnym pojedynku. Kiedy Carlos był bliski zdemaskowania bohatera, Spidey musiał go sparaliżować. Później Muerto połączył siły z bohaterem.

To będzie pierwszy film Marvela/Sony, w którym główną rolę zagra latynoski aktor. I chociaż sam bohater jest praktycznie anonimowy, to studio bardzo uległo Bad Bunny'emu, któremu zależało na znalezieniu dla siebie odpowiedniego herosa.

Raper ma zadebiutować w filmie pełnometrażowym "Bullet Train" od Sony już 29 lipca 2022 roku, dzięki któremu Aaron Taylor-Johnson otrzymał rolę w "Kravenie Łowcy". Wygląda na to, że Bunny "podzielił" jego los i będący pod wrażeniem producenci postanowili zaangażować rapera do innej produkcji.

Co ciekawe, wygląda na to, że to Bad Bunny sam wybrał sobie postać - Deadline podaje bowiem, że raper przeczesał biblioteki z komiksami o Spider-Manie w poszukiwaniu latynoskich postaci. El Muerto spodobał mu się najbardziej, a studio szybko zaakceptowało jego pomysł i wybrało datę premiery. Tę ustalono na 12 stycznia 2024 roku.

Na koniec Bad Bunny wypowiedział się ze sceny, zapowiadając film "El Muerto":