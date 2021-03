Przed twórcami filmu "Spencer" ostatni etap zdjęć w Wielkiej Brytanii. Z tej okazji studio odpowiedzialne za dystrybucję obrazu udostępniło kolejną fotografię Kristen Stewart w roli Diany. Ujawniono też, kto wcieli się w księcia Karola. Męża Lady Di z czasów, w których osadzony jest film, zagra Jack Farthing.

"Spencer": Nowe zdjęcie Kristen Stewart w roli Diany

Kristen Stewart w wywiadach na temat swojej nowej roli podkreśla istotę przedstawienia wewnętrznego życia bohaterki i jej próby powrotu do bycia po prostu Dianą Spencer. Nie zapomniano jednak o dostosowaniu jej wyglądu zewnętrznego do tego, jak w latach 90. wyglądała Lady Di. Gwiazda "Zmierzchu" do złudzenia przypomina "królową ludzkich serc", co można podziwiać na kolejnym udostępnionym przez dystrybutora zdjęciu (zestawionym w poniższym poście z fotografią Diany).

Nadchodzący film o Dianie Spencer ma skupić się krótkim, lecz niezwykle istotnym momencie jej życia. Akcja obejmie zaledwie 3 dni w trakcie świąt Bożego Narodzenia, które na początku lat 90. rodzina spędzała w Sandringham Estate. Tym razem jednak wyglądały one zupełnie inaczej niż zwykle - księżna Walii postanowiła definitywnie zakończyć związek z Karolem.

"Spencer": Jack Farthing jako książę Karol

Przy okazji prezentacji nowego zdjęcia Stewart, dowiedzieliśmy się też, kto wcieli się w rolę księcia Karola. Jak już zostało wspomniane, będzie to Jack Farthing znany m.in. z serialu "Poldark" i filmu "Pokochaj, poślub, powtórz".

W pozostałych rolach wystąpią Timothy Spall ("Jak zostać królem"), Sally Hawkins ("Kształt wody") i Sean Harris ("Misson Impossible: Fallout"). Reżyseruje jest Pablo Larrain, który ma na swoim koncie m.in. "Jackie" z Natalie Portman w roli żony JFK. Za scenariusz odpowiada twórca "Peaky Blinders", Steven Knight. Premiera filmu "Spencer" ma odbyć się jesienią 2021.