"Spider-Man 3": Alfred Molina i Jamie Foxx to nie koniec zaskoczeń. Kto jeszcze powróci w nowym filmie Marvela?

Jeżeli wszystkie plotki się potwierdzą, "Spider-Man 3" będzie największym filmowych crossoverem w dziejach kinematografii i nie lada gratką dla miłośników popkulturowej metatekstualności. Według najnowszych informacji na oficjalnie potwierdzonych powrotach dwóch gwiazd poprzednich filmów o Peterze Parkerze się nie skończy. Kogo jeszcze zobaczymy w nadchodzącym filmie Marvela?

"Spider-Man 3" - Tobey Maguire w MCU?

Kiedy ogłoszono, że w nadchodzącym sequelu "Spider-Man Far From Home" ponownie zobaczymy Jamiego Foxxa w roli Electro, fani mieli pewne wątpliwości co do charakteru tej postaci. Oczywiście cała rzesza widzów od razu założyła, że chodzi o crossover z serią "The Amazing Spider-Man", w której aktor wcielił się w tego złoczyńcę znanego z komiksów Marvela, ale pozostawała też duża grupa sceptyków, która zamiast nadmiernie się ekscytować, wolała poczekać na dalszy rozwój wydarzeń. Jednak ostatnia informacja o dołączeniu do obsady Alfreda Moliny, który grał Doctora Octopusa w oryginalnym "Spider-Manie 2" sprawiła, że raczej nie ma się co łudzić. Marvel Studios i Sony Pictures zamierzają stworzyć aktorski odpowiednik filmu "Spider-Man: Uniwersum".

Od wielu miesięcy po sieci krążą plotki na temat powrotu dwóch poprzednich odtwórców słynnego superbohatera - Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda. I chociaż studio zaprzeczyło, że tego typu sytuacja będzie miała miejsce, najnowsze doniesienia mówią co innego. Według serwisu Just Jared, Maguire został zauważony w drodze na przymiarki swojego kostiumu w magazynie Wardrobe Workroom w północnym Hollywood.

Tobey Maguire został sfotografowany, dziś rano przy magazynie z kostiumami, w czasie kiedy plotkuje się, że dołączył do obsady "Spider-Mana 3".

Oczywiście założono, że nie chodzi o byle kostium, tylko TEN kostium - czerwono niebieski strój Spider-Mana, który ponownie założy na siebie w filmie Jona Wattsa. Trzeba mieć na uwadze, że zdjęcia o niczym nie świadczą, ale po ponownym obsadzeniu w roli Doca Ocka Moliny, szanse na ponowne zobaczenie Maguire'a w roli Spider-Mana znacznie wzrosły.

"Spider-Man 3" - Kirsten Dunst i Emma Stone na planie filmu Marvela?

To jednak nie koniec powrotów z oryginalnej trylogii. Według ustaleń Collider w filmie zobaczymy też pierwotną odtwórczynię Mary Jane Watson - Kirsten Dunst. Myślicie, że to koniec nowin? Nic bardziej mylnego! To samo źródło podaje, że podczas trwających właśnie zdjęć do nowego "Spider-Mana 3" widziano również inną aktorkę, która wcieliła się w miłość Petera Parkera - Emmę Stone, grającą Gwen Stacy w serii "The Amazing Spider-Man". Jeśli więc powrócą obie główne postacie kobiecie z obu serii i dwaj przeciwnicy obydwu wersji Spider-Mana, udział Andrew Garfielda w nadchodzącej produkcji MCU jest nieunikniony.

"Spider-Man 3" - Charlie Cox w obsadzie filmu Marvela?

Powyższa informacja nie jest jednak ostatnim newsem dotyczącym wciąż niezatytułowanej kontynuacji przygód herosa granego przez Toma Hollanda. Według portalu Murphy's Multiverse crossover nie skończy się na łączeniu filmów o Spider-Manie. Pojawić się ma również wątek skasowanych seriali Netfliksa, a przede wszystkim tytułu, za którym do tej pory płaczą widzowie - "Daredevila". Podobno do obsady dołączył właśnie Charlie Cox - aktor wcielający się w serialowego śmiałka z Hell's Kitchen.

Według źródła umowa zawarta między Coxem, a twórcami "Spider-Mana" obowiązuje od dawna, ale mogła wejść w życie dopiero niedawno - kiedy minął kontrakt Marvela z Netfliksem i prawa do Daredevila wróciły na łono MCU. Daredevil i Spider-Man często łączyli siły w komiksach, więc tego typu duet na kinowym ekranie byłby miłym ukłonem w stronę fanów papierowych bohaterów.

"Spider-Man 3" - kiedy premiera?

Na razie powyższe rewelacje pozostają w sferze plotek, ale poprzednie domysły powoli się sprawdzają, więc niewykluczone, że za jakiś czas zostaną oficjalnie potwierdzone przez twórców filmu. Dotychczasowa obsada produkcji obejmuję Toma Hollanda, Jamiego Foxxa, Alfreda Molinę, Zenadyę i Jacoba Batalona oraz Benedicta Cumberbatcha, który ponownie wcieli się w Doktora Strange'a. Czy Marvel i Sony zdecydują się rzeczywiście zrobić ogromny crossover i wprowadzić koncepcję multiwersum do MCU? A może zaskoczą nas w zupełnie inny sposób. O tym przekonamy się za dwanaście miesięcy, czyli 17 grudnia 2021 roku.