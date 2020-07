"Spider-Man 3", "Ciche miejsce 2", "Top Gun 2", "Mulan", kolejne "Avatary" znowu opóźnione z powodu koronawirusa

Nowe wieści będące gwoździem do trumny przemysłu filmowego. Największe, zapowiadane od dawna i długo wyczekiwane hity nie trafią do kin tak szybko, jak wszyscy myśleli. Powód jest prosty - pandemia koronawirusa.

Koronawirus - kinowe hity znowu opóźnione przez pandemię

Zapewne dla wielu miłośników kina doniesienia o kolejnych przenosinach danego tytułu filmowego są już czymś oczywistym. Mogą jedynie przewrócić oczami i głośno westchnąć w oczekiwaniu na dzień, w którym wyczekiwany film w końcu trafi do kin. Ale cóż poradzić? Taki mamy klimat.

Według najnowszych informacji podanych przez Deadline kinomaniacy muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość i oczekiwać na debiuty produkcji, które w pierwotnym założeniu miały rozbić bank w najbliższych miesiącach. Jak prezentują się nowe daty premier ponownie opóźnionych filmów?

"Ciche miejsce 2" z września 2020 roku przesunięto na 23 kwietnia 2021 roku. "Top Gun 2: Maverick" miał zadebiutować w grudniu 2020, ale według nowych informacji trafi do kin dopiero 2 lipca 2021. Oznacza to, że obie produkcje zyskały nowych konkurentów. Kontynuacja głośnego horroru z Emily Blunt w roli głównej zmierzy się z filmem "Monster Hunter", a nowe przygody utalentowanego pilota, którego znowu zagrał Tom Cruise, powalczą o widza z animacją "Minionki: Wejście Gru".

Nie ciekawie wygląda również kilkukrotnie przekładanego aktorskiego remake'u "Mulan". Film miał oryginalnie trafić do kin 27 marca 2020 roku. Ta data jest już dawno za nami, a filmu jak nie było, tak nie ma. I wygląda na to, że w najbliższym czasie nie będzie, bo Disney na razie wstrzymuje się z udzieleniem jakichkolwiek konkretnych informacji, więc w ogóle nie wiadomo kiedy produkcja trafi do kin.

To nie jedyny blockbuster Disneya, który zaliczy opóźnienie. Wyczekiwany od ponad dekady sequel "Avatara" miał trafić do kin 17 grudnia 2020 roku. Zobaczymy go rok później - 16 grudnia 2021 roku. W związku z tym kolejne sequele serii również opóźniły się o rok. I tak "Avatar 3" zadebiutuje 20 grudnia 2024 roku, a "Avatar 4" dopiero 18 grudnia 2026 roku. Kontynuację przygód "Spider-Mana" też zobaczymy w późniejszym terminie po niepierwszych już przenosinach - zamiast 5 listopada 2021 roku, 17 grudnia 2021 roku, co oznacza, że Spidey wypełni lukę po "Avatarze 2".

Na razie nie wiadomo co z kolejnymi produkcjami Marvel Studios. Czy listopadowa premiera "Black Widow" i lutowa premiera "Eternals" są nadal aktualne? O tym przekonamy się zapewne za jakiś czas.

