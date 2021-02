"Spider-Man 3" będzie miał pokręconą fabułę? Nowe zdjęcia z planu sugerują podróże po różnych wymiarach

"Spider-Man 3" ma zadebiutować w kinach już w grudniu 2021 roku. Twórcy ciężko pracują na planie produkcji, dzięki czemu do sieci trafiają co jakiś czas zdjęcia. Ostatnie przecieki sugerują "wielowymiarową" podróż Pajączka.

Spider-Man 3 będzie się rozgrywał w kilku wymiarach?

Nowe zdjęcia z planu nadchodzącego filmu o przygodach Spider-Mana sugerują nam fabułę produkcji. Chociaż nie przedstawiają nam Tobey'ego Maguire'a, ani Andrew Garfielda w rolach poprzednich Spider-Manów, to odnoszą się do fabuły "Far From Home". Wygląda też na to, że mogą mieć sporo wspólnego z "WandaVision" oraz "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

W nowych materiałach z planu widzimy bowiem mężczyznę przebranego w strój motion capture, co nie jest za bardzo ważne w tym wypadku (kaskader wygląda jak dubler Toma Hollanda). Na ścianie obok znajduje się bowiem plakat ze Spider-Manem Toma Hollanda, który ubrany jest w swój pierwszy strój z "Civil War". Materiał ma zachęcać Nowojorczyków do wzięcia udziału w sesji Meet & Greet z Pajączkiem:

Wiecie, sam fakt, że superbohater (zwłaszcza taki, jak Spidey) próbuje wykorzystać swój wizerunek do zbierania pieniędzy nie byłby dziwny. Jest w tym jednak mały zgrzyt - pod koniec "Far From Home", Peter Parker został zdemaskowany przez J. Jonah Jamesona i uznany za mordercę Mysterio. To raczej nie przysporzyło mu fanów wśród społeczności Nowego Jorku.

Biorąc pod uwagę fakt, że "WandaVision" i "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" mają być ze sobą mocno połączone, a sam Benedict Cumberbatch ma się również pojawić w "Spider-Manie 3", wyjaśnienie jest jedno - oglądamy zdjęcia z "innego wymiaru". Teorie fanów i dziennikarzy mocno związanych z Marvelem sugerują, że postać Mephisto będzie odgrywała ważną rolę w przyszłości Marvel Cinematic Universe - również w życiu Spider-Mana.

Patrząc na komiksy związane ze Spidey'em i Mephisto - w serii "One More Day" Peter staje się postacią publiczną z powodu wydarzeń przedstawionych w "Civil War". Pokłosiem jego decyzji jest to, że złoczyńcy zaczynają atakować jego bliskich. Ciocia May trafia do szpitala, a Peter i Mary Jane (którzy w tej serii byli od kilku lat małżeństwem) postanawiają sprzedać swoją miłość Mephisto, który w zamian ma uczynić Spider-Mana anonimowym i uzdrowić Ciocię May.

Jeśli oglądaliście kiedyś "Shreka 4" to pewnie wiecie, że umowa z "diabłem" nigdy nie kończy się dobrze dla śmiertelników - nawet dla tak potężnych postaci jak Shrek. Przypuszczamy, że podobnie będzie też w przypadku Spider-Mana. O tym przekonamy się jednak w grudniu 2021 roku, kiedy to "Spider-Man 3" trafi do kin.