Marvel opublikował pierwszą zapowiedź filmu "Spider-Man: No Way Home", która zdradza tytuł filmu. Co mówi na temat fabuły?

Marvel Studios i Sony Pictures w końcu uchyliły rąbka tajemnicy na temat trzeciej części solowych przygód Spider-Mana. W sieci zadebiutował pierwszy teaser filmu. Zdradzono też jego tytuł. Tym razem prawdziwy.

"Spider-Man 3" - pierwszy teaser filmu Marvela

Pod koniec lutego 2021 roku w mediach społecznościowych trójki gwiazd "Spider-Mana" - Toma Hollanda, Zendayi i Jacoba Batalona pojawiły się trzy pierwsze kadry z filmu. Aktorzy zamieścili też tytuły, problem jednak polegał na tym, że były to trzy różne nazwy, które nie brzmiały zbyt przekonywająco.

Oczywiście okazało się, że gwiazdorzy Marvela stroją sobie żarty z fanów. Widzowie MCU wiedzieli jednak swoje. Skoro pojawiły się pierwsze zdjęcia z produkcji, a aktorzy ogłaszają fikcyjne tytuły, oznacza to, że wkrótce poznamy prawdziwy tytuł, a może nawet zobaczymy zapowiedź. I tak też się stało. Kilkanaście godzin później w sieci zadebiutował pierwszy teaser filmu "Spider-Man: No Way Home". Oto jak się prezentuje.

Na trwającym nieco ponad 30 sekund nagraniu widzimy jak Holland wychodzi zrezygnowany z gabinetu Jona Wattsa - reżysera serii. Odpowiada Zendayi i Batalonowi, że znowu dostał tylko fikcyjne tytuły filmu. Koledzy z planu nie są zaskoczeni i oznajmiają odtwórcy Petera Parkera, że przecież słynie ze zdradzania drażliwych szczegółów dotyczących fabuły filmów MCU. Aktor zaspoilował między innymi tytuł poprzedniej części "Spider-Mana". Gwiazdorzy idą korytarzem, kiedy kamera skupia się na tablicy wiszącej na bocznej ścianie. Rozlega się motyw muzyczny kojarzony ze Spideyem i oczom widzów ukazuje się prawdziwy tytuł filmu - "Spider-Man: No Way Home".

Sama zapowiedź nie zdradza więc zbyt wiele na temat fabuły filmu, ale na tablicy są wypisane różne propozycje na tytuł nowego "Spider-Mana". Kadr już stał się źródłem różnych domysłów na temat tego, czego możemy spodziewać się po produkcji. Oprócz żartobliwych pomysłów na tytuł takich jak "Spider-Man: Home Alone", czy "Spider-Man: Work From Home", widzimy też takie, które rozpalają wyobraźnię fanów. Są to między innymi "No Way Home", "Home Worlds", czy "Can't Find Home".

Oficjalny tytuł też może zdradzać, w którym kierunku udadzą się twórcy filmu. Fani od dawna spekulują, że w trzeciej części Spider-Man i jego świta, znikną z MCU i trafią do kinowego uniwersum tworzonego przez Sony. Istnieje więc szansa, że "No Way Home" odnosi się do tego stanu rzeczy. Z drugiej strony należy pamiętać, że poprzednie tytuły serii o pajęczym herosie również zawierały słowo "home" i zawsze można było odczytywać je na kilka sposobów. Tym razem zapewne będzie podobnie.

"Spider-Man: No Way Home" - kiedy premiera?

Na razie pozostają nam domysły, bo twórcy i tak nie zdradzą prawdy na temat fabuły nadchodzącego filmu oraz oczekiwanie na pierwszy zwiastun produkcji. W "Spider-Man: No Way Home" wystąpią nie tylko Holland, Zendaya i Batalon. W obsadzie znaleźli się również Benedict Cumberbatch oraz Jamie Foxx. Film, który początkowo miał trafić do kin latem tego roku, finalnie zagości na dużym ekranie 17 grudnia 2021 roku.