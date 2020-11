Pandemia koronawirusa sprawiła, że w 2020 roku nie zobaczymy żadnej kinowej produkcji Marvela. Za to w 2021 roku na duże ekrany trafią aż trzy tytuły rozgrywające się w MCU. Jednym z nich jest "Spider-Man 3", do którego obecnie trwają zdjęcia. Na planie pojawił się odtwórca jednej z ulubionych postaci fanów serii. Trudno go rozpoznać.

"Spider-Man 3" - Jacob Batalon na planie filmu Marvela

Pod koniec października pojawiły się potwierdzone informacje na temat rozpoczęcia zdjęć do wciąż niezatytułowanej trzeciej części "Spider-Mana". Ekipa pojawiła się w Atlancie, gdzie zaczęto pracę nad nadchodzącym filmem Marvela.

Na planie pojawiają się kolejne gwiazdy produkcji. Oprócz Toma Hollanda, który wciela się w nastoletniego superbohatera przed kamerami stawił się również Jacob Batalon - odtwórca Neda Leedsa - najlpeszego przyjaciela Petera Parkera. Aktor znacznie się zmienił od poprzedniej części z 2019 roku.

Balaton zamieścił na Instastories swoje zdjęcie z planu. Szybko jednak skasował relację. W internecie jednak nic nie ginie i w sieci pojawił się print screen usuniętego materiału.

" Pierwszy rzut oka na at Jacoba Batalona w roli Neda Leedsa w "Spider-Manie 3"... "

Fanom poprzednich filmów o pajęczym superherosie na pewno rzuciła się w oczy poważna zmiana w wyglądzie Batalona. Aktor w ciągu ostatnich miesięcy zrzucił sporo wagi. Ned w trzeciej części będzie więc o wiele szczuplejszy niż do tej pory. Młody gwiazdor sam zresztą żartuje za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych ze swojej metamorfozy.

" Dajcie już spokój... będę chillował cały dzień. Swoją drogą doceniam waszą troskę. Ludzie w końcu mogą przestać mówić mi, żeby schudł. "

Jak widać, zmiana jest ogromna i trudno rozpoznać, że chłopak z powyższego zdjęcia to stary, dobry Ned. Oczywiście w filmie zostanie zastosowana odpowiednia charakteryzacja, na przykład fryzura, którą Leeds nosił w dwóch ostatnich produkcjach. Niewykluczone, że strata wagi aktora w jakiś sposób wpłynie na scenariusz filmu, a konkretnie wątki życia prywatnego Petera Parkera. Na razie pozostaje się nam uzbroić w cierpliwość i czekać na jakieś szczegóły, ponieważ fabuła "Spider-Mana 3" wciąż jest w sferze domysłów.

"Spider-Man 3" - kiedy premiera?

Oprócz Hollanda i Batalona w filmie "Spider-Man 3" na pewno pojawi się Zendaya, która powróci jako MJ. Twórcy zapowiedzieli też, że gościnnie zobaczymy Benedicta Cumberbatcha, który wcieli się w Doktora Strange'a. Fani mają nadzieję, że powrócą również poprzedni odtwórcy Spider-Mana - Tobey Maguire i Andrew Garfielda, którzy mieliby zagrać odpowiedniki tytułowego bohatera z innych wymiarów. Na razie nie wiemy jednak, jak będzie wyglądał "Spider-Man 3". Wszelkie wątpliwości rozwieją się za kilkanaście miesięcy. Produkcja ma zadebiutować 17 grudnia 2021 roku.

