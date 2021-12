"Spider-Man 4" z Tomem Hollandem oficjalnie powstanie. Szef Marvela potwierdził wieści

Powstanie Spider-Man 4 z Tomem Hollandem w roli głównej

Tego mogliśmy się spodziewać. "Spider-Man: No Way Home" nie będzie ostatnim filmem Marvela z Tomem Hollandem w roli Pajączka. Kiedy możemy spodziewać się czwartej części serii?

17 grudnia 2021 roku odbyła się długo wyczekiwana premiera filmu "Spider-Man: No Way Home". Wokół produkcji narosło wiele fanowskich teorii, co sprawiło, że miłośnicy Petera Parkera szturmem ruszyli na kina, powodując tym samym, że produkcja odniosła kasowy sukces. Definitywnie pomogło to, że większość z teorii się sprawdziła, a produkcja jest też przy okazji po prostu naprawdę dobrym filmem, który oddaje hołd Spider-Manowi jako postaci i ikonie kina.

Nic więc dziwnego, że w planach Marvel Studios jest już kolejna odsłona przygód Spider-Mana. Jak podaje Deadline, szef wytwórni odpowiadającej za filmy MCU - Kevin Feige, w rozmowie z The New York Times, zapowiedział czwartą część przygód pajęczego herosa.

Amy [Pascal - współproducentka serii z ramienia Sony - przyp. red.], ja, Disney i Sony rozmawiamy o tym. W taki sposób zaczynamy aktywnie rozwijać tę historię, co mówię tylko wprost, ponieważ nie chcę, aby fani przechodzili przez jakąkolwiek traumę separacyjną, taką jak podczas tego, co wydarzyło się po "Far From Home". Tym razem to się nie stanie.

Feige odniósł się w swojej wypowiedzi do głośnej afery z 2019 roku, kiedy tuż po premierze filmu "Spider-Man: Far From Home" pojawiła się informacja o zerwaniu współpracy Disneya z Sony Pictures - wytwórni do której należą prawa adaptacji przygód komiksowego herosa z Marvela. Na szczęście niedługo obie strony się dogadały i światło dzienne ujrzał film "No Way Home".

Amy Pascal zapowiedziała, że komiksowa baza Spider-Mana i wydarzenia z "No Way Home" dają wiele możliwości na przyszłość:

Pod koniec filmu, który właśnie nakręciliśmy, widzimy, jak Spider-Man podejmuje doniosłą decyzję, której nigdy wcześniej nie widzieliście. To poświęcenie. A to daje nam dużo pracy nad kolejnym filmem.

Na razie data premiery nowego filmu o Spider-Manie jest nieznana. Wierzymy jednak, że produkcja będzie bardzo interesująca.