"Spider-Man: Across the Spider-Verse" jest kontynuacją filmu animowanego o Spider-Manie z 2018 roku. "Spider-Man Universum" cieszył się popularnością widzów na całym świecie. Produkcja zarobiła 375 mln dolarów i została nagrodzona Oscarem dla najlepszej animacji. Czy nowy film powtórzy ten sukces?

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" z pierwszym zwiastunem. To będzie najlepsza animacja 2022 roku?

"Spider-Man Uniwersum" został wyreżyserowany przez Boba Persichettiego, Petera Ramseya i Rodneya Rothmana. Film został obsypany pochwałami i nagrodami, nic więc dziwnego, że wytwórnia Sony postanowiła stworzyć kontynuację.

Za najnowszą animację "Spider-Man: Across the Spider-Verse" odpowiadają Joaquim Dos Santos, Kemp Powers i Justin K. Thompson. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun nowej produkcji, z której dowiadujemy się, że Gwen Stacy przybywa do Milesa Moralesa, by poprosić go o pomoc. Zapowiada się kolejna piękna animacja o Spider-Manie:

"Spider-Man: Across the Spider-Verse": Kiedy premiera animacji?

Za scenariusz filmu odpowiadają Christopher Miller i Dave Callahan. Niestety będziemy musieli jeszcze trochę poczekać na premierę filmu. Animacja "Spider-Man: Across the Spider-Verse" pojawi się w kinach 7 października 2022.