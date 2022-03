"Spider-Man: No Way Home" - Marvel świętuje cyfrową premierę filmu. Zobaczcie pierwsze 10 minut przeboju

"No Way Home" to jeden z największych kinowych hitów ostatniej dekady. Jeżeli jednak nie mieliście jeszcze okazji zobaczyć tego filmu, to Marvel zachęca was do tego, udostępniając za darmo pierwsze 10 minut produkcji.

Spider-Man: No Way Home - oto pierwsze 10 minut filmu

A w nich znajdziemy bezpośrednią kontynuację wydarzeń z "Far From Home", gdzie świat poznał prawdziwą tożsamość Spider-Mana, który przy okazji został uznany mordercą Mysterio. Widzimy jak Peter i jego przyjaciele oraz rodzina zostają przesłuchani przez policję, a pod koniec fragmentu pojawia się nawet sam Matt Murdock, który jest "bardzo dobrym prawnikiem".

Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć filmu "Spider-Man: No Way Home", to zachęcamy do zapoznania się z poniższym fragmentem:

Wokół produkcji "Spider-Man: No Way Home" przez lata narosło wiele fanowskich teorii, co sprawiło, że miłośnicy Petera Parkera szturmem ruszyli na kina, powodując tym samym, że produkcja odniosła kasowy sukces. Definitywnie pomogło to, że większość z teorii się sprawdziła, a produkcja jest też przy okazji po prostu naprawdę dobrym filmem, który oddaje hołd Spider-Manowi jako postaci i ikonie kina.

Nic więc dziwnego, że w planach Marvel Studios jest już kolejna odsłona przygód Spider-Mana. Jak podaje Deadline, szef wytwórni odpowiadającej za filmy MCU - Kevin Feige, w rozmowie z The New York Times, zapowiedział czwartą część przygód pajęczego herosa.

Amy [Pascal - współproducentka serii z ramienia Sony - przyp. red.], ja, Disney i Sony rozmawiamy o tym. W taki sposób zaczynamy aktywnie rozwijać tę historię, co mówię tylko wprost, ponieważ nie chcę, aby fani przechodzili przez jakąkolwiek traumę separacyjną, taką jak podczas tego, co wydarzyło się po "Far From Home". Tym razem to się nie stanie.

Amy Pascal zapowiedziała, że komiksowa baza Spider-Mana i wydarzenia z "No Way Home" dają wiele możliwości na przyszłość:

Pod koniec filmu, który właśnie nakręciliśmy, widzimy, jak Spider-Man podejmuje doniosłą decyzję, której nigdy wcześniej nie widzieliście. To poświęcenie. A to daje nam dużo pracy nad kolejnym filmem.

Na razie data premiery nowego filmu o Spider-Manie jest nieznana. Wierzymy jednak, że produkcja będzie bardzo interesująca.