"Spider-Man: No Way Home" jest absolutnym hitem. Pobił mnóstwo rekordów, nie tylko pandemicznych

W piątek 17 grudnia 2021 roku w kinach zadebiutował "Spider-Man: No Way Home", który okazał się być absurdalnie ogromnym hitem. Takiego sukcesu nie spodziewali się chyba nawet twórcy.

Spider-Man: No Way Home - film jest ogromnym hitem

Sony/Marvel może otwierać szampana - "Spider-Man: No Way Home" w trakcie pierwszych trzech dni od premiery zarobił już prawie 600 milionów dolarów (a dokładnie 587 milionów). Już teraz produkcja zarobiła więcej, niż jakikolwiek film Marvela w 2021 roku (a przypomnijmy, że wyszły w tym roku aż trzy inne obrazy) i zrobiła to bez udziału chińskiego rynku.

To też przy okazji największy weekend otwarcia w historii studia Sony. Film "Spider-Man: No Way Home" jest obecnie na 6. miejscu najlepiej zarabiających filmów 2021 roku (wyprzedza go m.in. "No Time to Die" o Bondzie), ale istnieje spora możliwość, że doczłapie się do miejsca numer 1 w najbliższy, świąteczny weekend.

Film spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem i chwilę po premierze mógł się pochwalić wynikiem 97% na Rotten Tomatoes na podstawie 90 recenzji. Ze słów dziennikarzy wynika, że "No Way Home" może być zastrzykiem adrenaliny, którego kina potrzebowały od rozpoczęcia pandemii, a sam film ma być "emocjonalnym rollercoasterem, celebrującym 20 lat Pajączka na srebrnych ekranach".

Produkcja "Spider-Man: No Way Home" zadebiutowała 17 grudnia 2021 roku. Reżyserem filmu jest Jon Watts, a w rolach głównych występują Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Marisa Tomei, J.B. Smoove, Tony Revolori, Angourie Rice, Hannibal Buress i Alfred Molina.