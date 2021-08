"Spider-Man: No Way Home" nareszcie doczekał się zwiastuna! To będzie jazda bez trzymanki

Doktor Strange kompletnie nie przypomina samego siebie, Spider-Man jest wrogiem publicznym numer jeden, a świat dosłownie staje do góry nogami. Krótko mówiąc "No Way Home" wydaje się być najbardziej interesującym filmem Marvela od czasu... poprzedniego "Spider-Mana".

Spider-Man: No Way Home - zobaczcie zwiastun produkcji

Już spieszę z tłumaczeniem, dlaczego Strange nie przypomina samego siebie - mamy tutaj postać, która specjalnie odwiedziła ponad 14 milionów różnych osi czasu, by zobaczyć, czy Thanos może zostać pokonany. Tony'emu Starkowi zdradził rozwiązanie problemu dopiero w momencie, gdy nie było innego wyjścia. Był gotowy poświęcić życia Iron Mana i Spider-Mana, jeśli to zapewniłoby protekcję Kamienia Czasu. Krótko mówiąc, miał swoje zasady i ich bardzo przestrzegał.

A tutaj? Parker przychodzi do Strange'a, prosi go o to, by świat zapomniał, kim jest Spider-Man, a "Dobry Doktor" spełnia jego obietnicę, chociaż nawet Wong ostrzega go, że to idiotyczny pomysł.

Oczywiście wiele osób już stwierdziło, że Strange widziany w zwiastunie to tak naprawdę Mefisto, bo po niespełnieniu się tej teorii w przypadku "WandaVision", teraz każda postać z magicznymi, czy nawet quasi-magicznymi umiejętnościami będzie według fanów Mefisto. Niezależnie od tego, Doktor Strange zachował się w zwiastunie bardzo dziwnie (wybaczcie za przypadkową gierkę słowną).

Oprócz tego pojawia się w nim Alfred Molina jako Doktor Oktopus (który ma sporą historię ze Spider-Manem, ponieważ mówi do niego per Peter). Warto zaznaczyć, że przez pierwszy akt tego filmu Peter i jego rodzinka będą musieli zmierzyć się z publicznym linczem przeciwko Spidey'emu.

To wydaje się być bardzo interesującym prospektem i twórcy mocno skupili się na tym aspekcie w zwiastunie "Spider-Mana: No Way Home". Ten zobaczycie poniżej:

Produkcja ma zadebiutować już 17 grudnia 2021 roku. Reżyserem filmu jest Jon Watts, a w rolach głównych wystąpią Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, J.B. Smoove, Tony Revolori, Angourie Rice, Hannibal Buress i Alfred Molina.