"Spider-Man: No Way Home" - nowe przecieki potwierdzają fanowskie teorie o filmie

Spider-Man: No Way Home - w sieci pojawiły się przecieki z filmu

Chociaż wokół "Spider-Man: No Way Home" krąży więcej plotek i domysłów, niż potwierdzonych informacji, widzowie oczekują od twórców naprawdę wielu elementów. Wygląda na to, że sporo z tych omawianych rzeczy pojawi się na ekranie kin.

Na temat tego, kto pojawi się w filmie "Spider-Man: No Way Home" pojawiło się multum fanowskich teorii, insiderskich informacji i innych przeciwków. Twórcy stopniowo potwierdzają niektóre z nich. Inne są z kolei obalane, ale fani dopatrują się w tym działaniu celowego wprowadzania w błąd, by zaskoczyć nas podczas seansu. Obecność w obsadzie aktorów wcielających się w przeciwników poprzednich dwóch serii filmowych o Spider-Manie robi w końcu swoje

Alfred Molina i Jamie Foxx, którzy ponownie zagrają przeciwników z filmów "Spider-Man" z 2002 i "Niesamowity Spider-Man" z 2014 roku sprawili, że wielu widzów jest przekonanych o powrocie dwóch pierwszych odtwórców pajęczego herosa - Tobeya Maguire i Andrew Garfielda. Obaj aktorzy zdementowali pogłoski, ale w sieci można natknąć się na wiele przecieków, które zdają się je potwierdzać. Najnowszy pochodzi z Twittera Johna Campei - amerykańskiego dziennikarza, współpracującego niegdyś z serwisem Collider.

Chociaż jego post został skasowany (najprawdopodobniej po interwencji Sony Pictures), w sieci nic nie ginie. W serwisie Reddit przecieki powróciły. Są również dostępne na YouTube:

Na pierwszym kadrze z przecieku ze "Spider-Man: No Way Home" widzimy Toma Hollanda, Tobeya Maguire i Andrew Garfielda. Trzej odtwórcy Spider-Mana mają na sobie kostiumy, są pozbawieni masek i patrzą na coś, co znajduje się poza kadrem. Drugi przeciek ukazuje nam rozmowę przy stole, w której uczestniczą Peter Parker, jego ciotka May, Happy Hogan oraz... Charlie Cox, najwyraźniej ponownie wcielający się w Matta Murdocka/Daredevila z serialu Netflix "Daredevil".

Trzecia część solowych przygód Spider-Mana trafi do kin 17 grudnia 2021 roku. W filmie reżyserowanym przez Jona Wattsa wystąpili Tom Holland, Alfred Molina, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Zenadya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori, J.B. Smoove oraz Jon Favreau.