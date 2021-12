"Spider-Man: No Way Home" to najlepszy film Marvela? Przegląd ocen i recenzji produkcji

Już w piątek 17 grudnia 2021 roku zadebiutuje film "Spider-Man: No Way Home", więc w sieci pojawiły się pierwsze recenzje nowej produkcji Marvel Studios. Te nie szczędzą pochwał w kierunku dzieła Jona Wattsa.

Spider-Man: No Way Home - czy warto obejrzeć film?

Niedługo w kinach pojawi się film "Spider-Man: No Way Home", który może być jedną z ważniejszych produkcji w historii Marvela, wprowadzając oficjalnie skakanie po różnych uniwersach i alternatywnych wymiarach do świata Marvel Cinematic Universe.

Już teraz wiemy, że w produkcji powrócą złoczyńcy znani z poprzednich filmów o Spider-Manie (mowa o Lizardzie, Sandmanie, doktorze Oktopusie, Electro i Zielonym Goblinie), a plotki o powrocie Tobeya Maguaire'a i Andrew Garfielda są praktycznie potwierdzone. Jednak nawet natłok tych postaci nie pozwala widzom zapomnieć, że ta produkcja opowiada nam o Peterze Parkerze.

Tak przynajmniej możemy wyczytać z pierwszych recenzji "Spider-Mana: No Way Home". Ten spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem i obecnie może się pochwalić wynikiem 97% na Rotten Tomatoes na podstawie 90 recenzji. Ze słów dziennikarzy wynika, że "No Way Home" może być zastrzykiem adrenaliny, którego kina potrzebowały od rozpoczęcia pandemii, a sam film ma być "emocjonalnym rollercoasterem, celebrującym 20 lat Pajączka na srebrnych ekranach".

Inni zauważają, że to najbardziej "poważna" część przygód Petera Parkera w wersji Toma Hollanda. Ten ma stanąć po raz pierwszy przed prawdziwymi dylematami moralnymi, wciąż boryka się ze śmiercią Mysterio, a także wychodzi z cienia Iron Mana, dorastając do roli lidera herosów.

Chociaż wiele osób zauważa, że film jest "festiwalem easter-eggów i smaczków dla fanów", to ma jednak na tyle serca i oryginalnych pomysłów, że te są na szczęście jedynie dopełnieniem produkcji, a nie daniem głównym (chociaż 3 negatywne recenzje "No Way Home" opowiadają właśnie o tym, że produkcja jest "zbiorem najlepszych hitów o Spider-Manie").

Produkcja "Spider-Man: No Way Home" ma zadebiutować już 17 grudnia 2021 roku. Reżyserem filmu jest Jon Watts, a w rolach głównych wystąpią Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Marisa Tomei, J.B. Smoove, Tony Revolori, Angourie Rice, Hannibal Buress i Alfred Molina.